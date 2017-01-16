16.01.2017 10:54 222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içinde 222 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 40'ının tutuklandığı kaydedildi. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişinin gözaltına alındığı, 15'inin tutuklandığı ifade edildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise, 839 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 405'inin tutuklandığı vurgulandı.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

