2100'de şehirlerin ortalama sıcaklıkları 8 derece yükselebilir

Küresel ısınma ve bölgesel olarak artan sıcaklığın etkisi altında kalan dünyanın bazı şehirlerinin 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıkları 8 derece yükselebilir.

Küresel ısınma ve bölgesel olarak artan sıcaklığın etkisi altında kalan dünyanın bazı şehirlerinin 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıkları 8 derece yükselebilir.

Hollanda Çevre Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel ısınma ve bölgesel olarak artan sıcaklığın etkisi altında kalan bazı şehirlerin 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıklarının 8 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi.

Hollanda Çevre Bilimi Enstitüsü görevlisi Francisco Estrada yaptığı açıklamada, "Kalabalık şehirler 8 derece ve daha fazla bir sıcaklık artışı ile karşı karşıya kalabilir" açıklamasını yaptı.

Estrada'nın ekibinin yaptığı açıklamada ise böyle bir sıcaklık artışının, şehir sakinleri, firmalar, çalışanlar ve su sıkıntısı olan doğal kaynaklar üzerinde oldukça olumsuz etki yapabileceği belirtildi. Bu tahminin, ısınan sera gazlarının emisyonlarının 21. yüzyıl boyunca artmaya devam ettiği varsayılarak yapıldığı belirtiliyor. Araştırmanın, 1950 ile 2015 seneleri arasında toplanan verilerle ve bin 692 şehrin baz alınarak yapıldığı belirtildi.

