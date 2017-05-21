21 Mayıs'ta kar sürprizi

Gümüşhane'de başta şehrin turistik mekanı olan Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana Dağı olmak üzere yüksek kesimler dün gece beyaza büründü.

Gümüşhane'de başta şehrin turistik mekanı olan Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana Dağı olmak üzere yüksek kesimler dün gece beyaza büründü.

Cuma gününden beri il genelinde devam aralıklı olarak etkili bir şekilde devam eden yağmur yağışı dün akşam saatlerinden itibaren kısım kısım yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağının zirveleri başta olmak üzere Taşkörpü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende gibi ünlü yaylaları ve ören yerlerinde etkili oldu.

Kar yağışının ardından bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, beyaz örtünün olduğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla fotoğraf karelerine güzel görüntülerin düştüğü yağışla birlikte kar birikintisi görenlerin de şaşkınlığına neden oldu.

Diğer yandan Gümüşhane'de kocakarı takvimine göre 7 Mayıs tarihine denk gelen yağış yöre halkı tarafından "Mayıs'ın 7'sinde samanlığında ya 7 bağ otun olacak ya 7 sepet samanın olacak" sözleriyle ifade ediliyor.

(Recep Ergin / İHA)