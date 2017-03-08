21 ildeki FETö operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'nin Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerin fotoğraftan teşhis işlemleri doğrultusunda toplam 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 28 Şubat'ta 21 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 31 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 29 şüpheli şahıstan 24'ü 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahsın adli işlemleri ise sürmektedir. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)