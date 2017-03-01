21 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Batman Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alman veya tutuklanan şüphelilerin fotoğraftan teşhis işlemleri doğrultusunda örgütün kent yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 40 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından dün 21 ilde eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyonlarda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, tablet, cep telefonu, dijital kart, kitap, dergi ve örgütsel belge ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)