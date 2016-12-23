23.12.2016 10:58 21 ilde daha narkotim kurulacak

PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi eli kanlı terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21 ilde daha narkotim kurulacak. Böylece Narkotim bulunan il sayısı 50'ye yükselecek. PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi eli kanlı terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21 ilde daha narkotim kurulacak. Böylece Narkotim bulunan il sayısı 50'ye yükselecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, halen 29 ilde gayretli çalışmalar yürüten Narkotimlere ek olarak 21 ilde daha Narkotim kurulacak. Toplumlara verdiği zararın yanı sıra PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi eli kanlı terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucunun hükümetin yok etmeye kararlı olduğu başlıca bataklıklardan bir tanesi olduğu ifade edildi. Bu minvalde halihazırdaki 29 ile ilave olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Muğla, Rize, Sivas, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerine Narkotimlerin kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Planlamayla birlikte 2017 yılının ilk yarısından itibaren Narkotimlerin bulunduğu il sayısının 50'ye ulaşacağı kaydedildi. Yeni Narkotimler kurulurken halen faaliyet yürüten 29 ildeki Narkotimlerin de modernize edileceği bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

