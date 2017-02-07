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21 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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21 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının 168'inci gününde, 21 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 168'inci gününde, 21 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada," Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrası devam ettiği vurgulanarak hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 138 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı kaydedildi.

65 HEDEF HAVADAN VURULDU
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildiği belirtildi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 21 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildiği kaydedilerek DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 15 EYP imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 719 EYP ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

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