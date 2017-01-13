13.01.2017 20:29 '21 bina tahliye edildi'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda çöken bir binada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Şahin 21 binanın da tahliye edildiğini ifade etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda çöken bir binada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Şahin 21 binanın da tahliye edildiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'na 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile geldiği olay yerinde enkaz arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "2015 yılında tamamen tahliye edilen bir bina bugün maalesef çökmüştür. Enkaz altında kalan toplam 19 vatandaşımızdan 1 tanesi enkaz altında vefat etmiş, 1 vatandaşımız hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız hastanelere taşınmış. Bunlardan da şu anda 14'ünün tedavileri devam ediyor. Bu tedavileri devam eden hastalarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamakta. Kısa sürede taburcu olabilecek yaralılarımız. Şu anda enkaza 95 arama kurtarma ve diğer görevli teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Burada hem Büyükşehir Belediyemizin hem AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri ortaklaşa seri bir çalışma yürütmekteler" dedi.



ÇEVREDEKİ 21 BİNA BOŞALTILDI

Binanın boş olduğunu belirten Vali Şahin, "Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış. Hukuki durumu belli bir süreç alıyor. Binanın yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki bugüne kadar maalesef mutabakat sağlayamamaları nedeniyle bugüne kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, çöken binanın çevresindeki binaların da tedbir için boşaltıldığını belirterek, Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız bizim kamu misafirhanelerimize ya da kendi imkanlarıyla kendi akrabalarını yanlarında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Bundan sonra detaylı çalışmalar devam edecek" dedi.



"BAŞKALARININ İKAMET ETTİĞİNE DAİR ÖYLE BİR BİLGİ YOK"

Binada Suriyeli mültecilerin kaldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Vali Şahin, "Ben de aynı soruyu arkadaşlara sorarak cevap almaya çalıştım. Başkalarının ikamet ettiğine dair öyle bir bilgi yok. Ama her ihtimali değerlendirerek arkadaşlarımız enkaz altı aramalarına çalışıyorlar. Yapılan teknik ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisinin olmadığı kanaatleri var ama daha detaylı çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



