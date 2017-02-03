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'2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir'
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'2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Ortak görüş şu; 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ortak görüş şu; 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki Türkiye'de en az 500 bin konutun değiştirilmesi planlandığını söyledi.

"2018'DEN İTİBAREN 500 BİN KONUTU YENİLEYİP DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Bakan Özhaseki, önümüzdeki 15 yıl içerisinde tüm Türkiye'de riskli olarak gördükleri 7 buçuk milyon civarındaki yapıyı 2018'den itibaren dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Özhaseki, "Şura sonuçlarını yasalarla şekillendireceğiz. Çok hızlı bir biçimde kentsel dönüşüme gireceğiz. Okun yaydan çıkmadan önceki gerilme anı gibi 2017 bizim için. Hızla başlayabilir bu sene ama hata yapmak istemiyoruz. 2018 yılından itibaren de nasip olursa her yıl Türkiye'de en az 500 bin konutu değiştirmeyi, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunu yarısı İstanbul'da olacak 250 bini İstanbul'da 250 bini Anadolu'da olacak" şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ
Kentsel dönüşümle ilgili Belediyelere finans desteği sağlayacaklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlık olarak bu yıl içerisinde yapacağımız çalışmalarla belediyelerin finansman sorununu çözeceğiz. İddialı söylüyorum biraz sıfır faizli gibi büyük krediler açacağız. Dönüşümlerde ellerini rahatlatmak için. Bakanlık olarak paranın faizine katlanacağız. Gerektiği kadar belediyelerimize finans desteği sağlayacağız. Bakanlarımızın önceden hibe yaparlardı, hayır yapmıyoruz bundan sonra bundan da vazgeçtik. Benim iki dudağımın arasında hibe olmaz. Böyle bir yetkiyi kullanamam ben. İstanbul'un kentsel dönüşümünde finans sorunu yaşayan belediyelerimize büyük paralar temin edip. Onların faizlerini karşılayacağım".

"HER BİR PROBLEMİ TEK TEK ÇÖZDÜK"
Fikirtepe'de süren kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, İstanbul İl Müdürlüğü olarak sorunun tek tek ve ada ada çözümü için bir çalışma başlatıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz. Ada bazında başladığımızda her bir problemi tek tek çözdük. Müteahhitleri anlaştırdık, vatandaşlarla anlaştık. İflas eden müteahhitlere ortak olduk. Kiptaş ve İller Bankası ortaklığıyla orada çözüm ortağı olduk. Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz. Yani 15 adada işe başlıyoruz. 15 adada 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis var. Pazar günü bağımsız 10 bin 269 bağımsız biriminin temelini atıyoruz. Fikirtepe'de ekonomik büyüklük olarak 35 bin konut yapılacak ve 18 milyar dolarlık bir hacim var" ifadelerini kullandı.

"2030 YILINA KADAR İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"
Ülkemizdeki deprem gerçekliği konusuna da değinen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin yüzde 42'sinin deprem kuşağında olduğunun bilinmesi gerektiğini ve bu gerçekliğin hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğine vurgu yaptı. Son yüz yıl içerisinde 6 şiddeti ve üzerinde tam 56 deprem olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, Bilim adamlarının genel olarak İstanbul özelinde genel olarak benzer fikirlere sahip olduklarına dikkat çekti. Özhaseki, "Bizim bu bütün bilim adamlarının çalışmalarından oluşturduğumuz dosya da incelediğimizde karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Özellikle İTÜ 'den bir hocamızın çalışması neticesinde ki bu çalışma tarihsel depremler ve faylar arasında ki uyumu inceliyor. Ortak görüş de şu; 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir. 2030 yılına kadar biraz sonra da olabilir, 1 sene sonra da olabilir, 2030 yılında da olabilir. Peki şiddeti ne olacak? 7 şiddetinde olacak diyorlar. Peki büyün bunları söylemek bir kötülük mü? Bir şom ağızlılık mı? Değil arkadaşlar acı gerçeği söylemeliyiz. Bunları örterek kapatamayız. Yanlış yapılanların olduğunu dile getiren bakan Yoğunluk arttırarak devam ediyoruz. İstanbul'daki en büyük yanlışlık o. Eğer bir yerde yoğunluk bir ise iki yapıyoruz. İki ise dört yapıyoruz. Dört ise sekiz yapıyoruz. Bunun manası konut sayısı 2 katına çıkacak demektir. İstanbul nüfusunun iki katına çıkması problemleri 10 katına çıkması demektir" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇUKUR SİYASETİ İZLEDİ"
Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğuda yaşanan terör olaylarına ve zarar gören, yıkılan binalara da değindi. Bakan Özhaseki "Bir sene kadar öncesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı yerler var. Oradaki terör örgütü çukur siyaseti izledi. Kendi kendine öz yönetimler ilan etti. Çatışma çıktı, bu çatışmalar neticesinde neredeyse 70 bin fazla bina hasarlı. Bunun yaklaşık yarısı ağır hasarlı. Bizim orada yaptığımız çalışma şu, önce buradaki bütün zararları, hasarları tespit ettik. Ağır hasarı olan bütün binaların enkazını kaldırdık. Çatışma yaşanmış, yıkılmış ,içerisinde oturma imkanı kalmayan, oturulursa büyük tehlike oluşturacak olan bunların hepsini kaldırdık. Hafif hasarlıların bedelini ödedik. 30 bin liraya kadar olan bütün hasarlarını vatandaşın ödedik. Evindeki hasar bedelinin yüzde 12'si kadarda eşya bedeli ödedik. Ara ara kira yardımı gibi, iaşe yardımı gibi de oradaki vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Evi yıkılan her vatandaşın şu an da teslim edebilir, anahtarını alıp gidip oturabilir. İdil ve Silopi'de bir iki ay içerisinde, evlerimiz bitti. Evi yıkılan vatandaşlarımızın evlerini teslim edebiliriz. Şırnak, Yüksekova, Nusaybin gibi yerlerimizde de Cizre'de de bu senin sonuna kadar evlerimizin hepsi bitiyor. Evi yıkılan vatandaşlarımıza metre karesine, metre kare ev verebilecek durumdayız" dedi.
(Alper Korkmaz / İHA)
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