10.11.2017 20:50 '2023 hedeflerinin arkasındayız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, '2023 hedeflerinin arkasındayız. 2023 hedeflerini iki üç göstergeye hiçbir zaman indiremeyiz' dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2023 hedeflerinin arkasındayız. 2023 hedeflerini iki üç göstergeye hiçbir zaman indiremeyiz" dedi.

Bakan Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Elvan, 2023 hedeflerine yönelik olarak, "2023 hedeflerinin arkasındayız. 2023 hedeflerini iki üç göstergeye hiçbir zaman indiremeyiz. Planlardaki bazı göstergelerin yakalanamaması hedeflerden vazgeçildiği anlamına gelmez. Onuncu Kalkınma Planı'nda, büyümede gerçekleşme oranı yüzde 94, tarım kesiminde gerçekleşme oranı yüzde 83, sanayide yüzde 99, hizmetlerde yüzde 102, cari işlemler dengesi yüzde 59. Uzun vadeli planlarda hedef koyarsınız toplumun tüm kesimleri kamu, kurum ve kuruluşları sivil toplum kuruluşları hedeflere odaklanır" dedi.

Sektörler itibariyle özel sektörün yatırım miktarına ilişkin Elvan, "2017 yılında ulaştırma 271 milyar lira, konut 263 milyar lira, imalat 168.7 milyar lira, tarım 7.1 milyar, madencilik 12.7 milyar lira, turizm 13.8 milyar lira, eğitim 15.3 milyar lira, sağlık 19.4 milyar lira, diğer hizmetler 19.4 milyar lira" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

