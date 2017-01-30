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'2023, 2053, 2071 vizyonları için evet'
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'2023, 2053, 2071 vizyonları için evet'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, '2023, 2053, 2071 vizyonlarımızı yakalayabilmemiz için güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün oylanacağı bir referandum sürecine gireceğiz. Bu kutlu yürüyüşe devam edebilmek için referandumda hep birlikte 'Evet' diyeceğiz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "2023, 2053, 2071 vizyonlarımızı yakalayabilmemiz için güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün oylanacağı bir referandum sürecine gireceğiz. Bu kutlu yürüyüşe devam edebilmek için referandumda hep birlikte 'Evet' diyeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

"HASTA ADAM GÖRÜNÜMÜNDEKİ TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE TEDAVİ ETTİK"
Ulaşımdan alt yapıya, sağlıktan ekonomiye bir çok alanda yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çalık, "Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Hasta adam görünümündeki Türkiye'yi hep birlikte tedavi ettik. IMF'den para dilenme zilletini milletimizin üzerinden biz kaldırdık. IMF'ye 23 buçuk milyar dolar olan borcu biz sıfırladık. Dünyanın en fazla dış yardım yapan ülkelerinden biri olduk" şeklinde konuştu.
Çalık, Avrupa'nın en büyük havalimanını da açmayı planladıklarını sözlerine ekleyerek, "Memleketimizin her köşesine inci tanesi gibi dev yatırımlar kazandırdık. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın öncülüğünde memleketimizi duble yollarla, hızlı trenlerle, havalimanları ile baştan başa ördük. Bu dev adımları atarken, Türkiye'nin en önemli eksiği Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının olmayışıydı" diye konuştu.

AK PARTİ ÖNCESİ 'SOSYAL DEVLET' ANLAYIŞI
Sosyal devlet anlayışının zamanla yerini 'asosyal devlet' anlayışına bıraktığını savunan Çalık, "Vatandaştan uzak, milletten uzak, milletin emrinde değil. Milleti emrine alan bir devlet anlayışı ile AK Parti öncesi bir sosyal devlet anlayışı vardı" ifadelerini kullandı.

"4.3 DOLARIN ALTINDA YAŞAYAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KALMASIN İSTİYORUZ"
"Yapmış olduğumuz çalışmalarla güçlü bir ekonomi, güçlü bir sosyal politikalar ve güçlü bir toplu inşa ediyoruz sizlerle" diyen Çalık, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"AK Parti iktidara gelene kadar sosyal devlet anlayışı sadece kağıt üzerindeydi. Siyasi istikrar maalesef yoktu. Sosyal politikalarımızda ekonomik büyümeyi, adil dönüşümü taçlandırdık. Sosyal refahı arttırmanın yolu güçlü ekonomiden geçmektedir. Sosyal politikalarımıza 2002'de ayrılan bütçe sadece 1.37 milyar şuanda ayırmış olduğumuz bütçe ise tam 45 milyardır. Hedefimiz 4.3 doların altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz."

"SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİN BÜTÇESİNİ TAM 28 KAT ARTTIRDIK"
Çalık, gelecek hedeflerine yönelik, "Bundan sonra bu hedeflerimizi en yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmak olacak" ifadelerine yer vererek, "Sosyal yardım ve hizmetlerin bütçesini tam 28 kat arttırdık. Kamu sağlık harcamalarını yüzde 722 kat arttırdık" açıklamasında bulundu.
15 Temmuz darbe girişimine yönelik ise Çalık, şu değerlendirmelerde bulundu:
"15 Temmuz gecesi bir destan yazılmasına vesile olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı lideri Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. 2 bin 194 gazimiz ve 247 şehit ailemizi gezerek, 'Milli İrade Zaferi Projesi'ne imza attık. O projeyi de kitaplaştırıyoruz. Sizlerle buluşturacağız."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ DEMEK, KALICI SİYASİ İSTİKRAR DEMEK"
Çalık, güçlü sosyal politikaların gerçekleştirilebilmesine yönelik, "Cumhurbaşkanlığı sistemi gerek ve şart diyoruz" ifadelerine yer vererek, "Ülkemiz 15 yılda sosyal politikalarda önemli reformlar yaptı. Bu kazanımları korumak için siyasi ve ekonomik istikrar olmazsa olmazımız bunun için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Yapacağımız yeni Anayasa değişiklik teklifi ile birlikte yüksek insani gelişme seviyesine çıkabilmek için 2023, 2053, 2071 vizyonlarımızı yakalayabilmemiz için güçlü devlet, güçlü ekonomi, güçlü sosyal politikalar üçlüsünün oylanacağı bir referandum sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi demek, kalıcı siyasi istikrar demek, hızlı ve etkili bir yürütme demek. Yasamanın asıl işlevine ulaşması demek. Hep birlikte sosyal politikalarda kutlu yürüyüşe devam diyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşe devam edebilmek için referandumda hep birlikte 'Evet' diyeceğiz" şeklinde konuştu.
(Benan Özben / İHA)


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