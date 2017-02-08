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'2018 yılı içerisinde 500 bin konutu değiştirmek için program yapıyoruz'
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'2018 yılı içerisinde 500 bin konutu değiştirmek için program yapıyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Depreme hazırlıklı olmalıyız. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2018 yılını pilot yıl ilan ettik. Gelecek seneden itibaren tüm Türkiye'de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek üzere program yapıyoruz' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depreme hazırlıklı olmalıyız. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2018 yılını pilot yıl ilan ettik. Gelecek seneden itibaren tüm Türkiye'de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek üzere program yapıyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Program kapsamında Kayseri Valiliğini ziyaret eden Kılıç ve Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Son zamanlarda Süper Lig'de takımlar arasında olan olaylara nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de herkesin olduğu gibi spor camiasının da, yöneticilerin de sorumlulukları vardır. Sporcuların da sorumlulukları vardır. Antrenörlerin de sorumlulukları vardır. Herkesin camialarına ve Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluk bilinci içerisindeki davranışlarını sergilemek durumundadır diye düşünüyorum" diye cevap verdi.
"Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ziraat Kupası'nı süt kupası olarak nitelendirdi. Sizin görüşleriniz nelerdir?" sorusu üzerine ise Bakan Kılıç, "Buna federasyon başkanvekili de bir cevap verdi. Benim o konuya şuanda ekleyeceğim bir şey yok" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Çanakkale ve Malatya'da meydana gelen depremleri değerlendirdi. Bakan Özhaseki, şunları söyledi:
"Günlerdir uyarmaya çalışıyorum. Doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Ara ara da insanları acaba korkutarak olumsuz şeyler söyleyerek yanlış mı yaptık diye düşündüğümüz oluyor. Geçenlerde İstanbul'da bütün toplantılarda yaklaşan İstanbul depremini ve oradaki insanları bekleyen tehlikeyi anlatmaya çalıştım. Şu gerçeği bilmeliyiz. Bu şom ağızlılık değil. Bu olumsuz konuşmak değil. Türkiye deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesindedir. Bizi bekleyen birtakım faylar ve kırıklar var. Bunlara yüzyıllar boyunca geriye doğru bakıldığında belli aralıklarla dışarıya vurumunu görüyoruz. Bu Marmara açıkları içinde gözüküyor. Başka yerler içinde gözüküyor. Bütün bu gerçeği bilerek hareket edersek biz doğru işler yapmış oluruz. Yerin altındaki hareketlenmelere mani olacak halimiz yok. Gücümüz yetmiyor. Hatta birkaç saniyesine kadar ancak hissedebiliyoruz. Onun dışında öncesinde hissedemiyoruz da. Yapmamız gereken tek şey, hazırlıklı olmaktır. Onun bir gerçek olduğunu bilmektir. Onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmaktır. Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar yapmalıyız ve hazırlıklı olmalıyız. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2018 yılını pilot yıl ilan ettik. Bu sene hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yasal alt yapıyı hazırlayacağız. Finansman kaynaklarını hazırlayacağız ve gelecek seneden itibaren tüm Türkiye'de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek üzere program yapıyoruz. Bunun 250 bini İstanbul, 250 bini de Anadolu. Böyle olursa biz başarılı oluruz. 10 sene içerisinde kimliksiz gördüğümüz, sağlıklı görmediğimiz binaları değiştirmiş oluruz. Allah bu günlerde deprem vermesin. Hiç vermesin ama verirse de en geç olanından versin ki, biz bu hazırlıkları bitirelim. Bunun gayreti içerisindeyiz."
Bakan Özhaseki ayrıca, "CHPli Gürsel Tekin'in 'Olası bir deprem sırasında nerede toplanılması gerektiği konusunda bir soru yöneltmişti. Cevap verecek misiniz?" sorusu üzerine, "Dün twitterdan gördüm. Bu AFAD ile ilgilidir. Gürsel Bey oraya sorsa cevabı doğru alırdı ama ben arkadaşlara söyledim. AFAD tarafından toplanılma yerlerinin bilgilerini topluyorlar. Kendisine gönderecekler" diye konuştu.
(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)
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