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2018 Ocak emekli zam oranları! Emekli maaşları ne kadar olacak?
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2018 Ocak emekli zam oranları! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ocak zammını merak ederken, enflasyon beklenti anketinden yüzde 4.52’lik tahmin çıktı. Bu öngörü tutarsa maaşlarda 190 liraya varan zam gerçekleşecek.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaş artışları enflasyona endeksli olduğu için ocak zammını bekliyor. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, ocaktaki zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocakta belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı kasım ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.68 oldu.

YÜZDE 4.52 OLACAK

Güneş'te yer alan habere göre, ocak zammı yüzde 4.52 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuzda bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.89 çıktı. Buna bağlı olarak da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına temmuzda yüzde 5.89 zam yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bir sonraki zammı da ocakta alacak. Bu zammı da 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası, önceki gün, ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Yüzde 9.89 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 10.68'e yükseldi.

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MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.52 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı da buna göre yüzde 4.52 olacak. Buna göre, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 316 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 51 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 552 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 191 lira artışla 4 bin 431 liraya yükselecek.

MEMURA 417 LİRA

Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya ulaşacak. En yüksek maaş da 10 bin 435 liradan 10 bin 852 liraya çıkacak. Ayrıca ocak ayında 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine ek zam var.
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