08.09.2017 20:47 2017 yılının yangın bilançosu açıklandı

Orman Genel Müdürü Yardımcısı Hüseyin Dinçer, 2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye'de bin 694 orman yangını meydana geldiğini ve bu yangınlarda 8 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Orman Genel Müdürü Yardımcısı Hüseyin Dinçer, 2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye'de bin 694 orman yangını meydana geldiğini ve bu yangınlarda 8 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 4 ayrı noktada devam eden ve 13 söndürme helikopterinin görev aldığı yangının bugün ilerleyişi durduruldu. Herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığı yangını yerinde incelemek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dinçer, Antalya'daki yangının son durumu ve 20017 yılında meydana gelen orman yangınları hakkında bilgiler verdi. Dinçer, 2017 yılında bin 694 yangın meydana geldiğini ve bu yangınlarda toplamda 8 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.



"150 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ"

Antalya'daki yangınla ilgili bilgiler veren Dinçer, çarşamba gecesi 02.00'da başlayan yangını rüzgarın şiddeti ve sürekli yön değiştirmesinden dolayı zorlandıklarını söyledi. Bölgede 13 söndürme helikopteri ile 4 uçağın görev aldığını söyleyen Dinçer, "Önceliğimiz insan canı ve malı olduğu için mahallelerde gayretlerimiz de o yönde oldu. O riski azalttıktan sonra ormanı söndürme çalışmalarımıza başladık. Bu sabaha karşı yangının ilerlemesini tamamen durdurduk. Şuanda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. 150 hektarlık alanımız zarar gördü. Karadan ve havadan soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.



"SON DUMAN SÖNÜNCEYE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Yangına çeşitli illerden de takviyeler olduğunu belirten Dinçer, "126 arazöz, 4 uçak, 6 dozer, 13 helikopter katıldı. Personel olarak da yaklaşık 500 teknik eleman ve işçimiz yangında görev almıştır. Fedakar bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Halen duman tüten yerleri söndürme çalışmaları var. Son duman sönünceye kadar da çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.



"8 BİN 400 HEKTAR KÜL OLDU"

Son olarak 2017 yılında çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Dinçer, "Bin 694 yangın da toplam 8 bin 400 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu yangınlarda ise 12 bin personel görev aldı, 24 söndürme helikopteri ile 6 adet yönetim helikopteri. Bin 600 arazöz, 776 yangın gözetim kulesi, 5 uçak ve 100'ün üzerinde dozer yangınlarda görev aldı" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Adem Akalan/İHA)

