02.01.2017 13:09 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Niğde İl Genel Meclisi 2017 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Niğde İl Genel Meclisi 2017 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.



İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Bülent Küçüktuna'nın başkanlığında yapılan toplantı yoklama ve açılışın ardından başladı.



İl Özel İdaresinin 2016 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu seçimi yapıldı.



Gizli oylama ile yapılan seçimde 4'ü AK Partili meclis üyesinden 1'i Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesinden olmak üzere 5 üye seçildi.



Yapılan gizli oylamada Bülent Küçüktuna, Rızvan İmaç, Ünal Pına, Ali Dede Tekin ve Mustafa Tecimer yapılan seçimde oy çokluğuyla seçildi. 19 kişinin oy kullandığı seçimden sonra İl Özel İdaresi 2017 yılı iş ve işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle 5 ay 29 gün süre ile 96 adet mevsimlik işçinin çalıştırma konusunu konuşulup oy birliği ile kabul edildi. Çiftehan ve Narlıgöl Termal Turizm Merkezinin 2017 yılı metreküp su kullanım miktarı belirlenip oy birliği ile kabul edildi. Diğer bir madde ise Fertek köyü sınırları içerisinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel idaresine ait 355 ada 1,2,3,4,5,6,ve7, nolu parsellerde İl Özel İdaresince yapılan imar değişikliği İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine ol birliği ile karar verildi.



Toplantı gelecek birleşim gün ve saati belirledikten sona erdi.

