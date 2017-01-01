01.01.2017 00:20 2017 yılının ilk bebeği Nevşehir'de dünyaya geldi

Türkiye'de 2017 yılının ilk bebeği saat 00.01'de Nevşehir'de Kapadokya Hastanesi'nde dünyaya geldi. Türkiye'de 2017 yılının ilk bebeği saat 00.01'de Nevşehir'de Kapadokya Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Türkiye'de 2017 yılının ilk bebeği saat 00.01'de Nevşehir'de Kapadokya Hastanesinde dünyaya geldi. Kapadokya Hastanesinde saat 00.01'de Rüzgar bebek 3, 750 gr olarak dünyaya geldi. 2017 yılının ilk bebeğine sahip olan Ramazan Sevilay Çetin çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları oldu.



Rüzgar bebeği dünyaya getiren Op.Dr. Barış Altuntaş Rüzgar bebeğin saat 00.01'de 3,750 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Altuntaş, "2017'ye yeni girmiş olduğumuz şu saatlerde Rüzgar bebek öncelikle vatanımıza, milletimize şans huzur, refah ve barış getirsin diliyoruz. Rüzgar bebek 3 kilogram 700 gram dünyaya geldi ve gayet sağlıklı. Annesinin ağrıları tuttuğu için doğumu gerçekleştirdik İkisinin de şuanda sağlık durumları iyi" dedi.



Anne Sevilay Çetin, "Çok mutluyum herkese teşekkür ederim derken baba Ramazan Çetin ise 2017 yılının en mutlu hediyesi bizim için Rüzgar bebek oldu" dedi.

