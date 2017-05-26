2017 yılı yaş çay taban fiyatı açıklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı yaş çay alım kilogram fiyatını 2 TL taban fiyat ve 13 kuruş da pirim destekleme olmak üzere 2.13 kuruş olarak açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı yaş çay alım kilogram fiyatını 2 TL taban fiyat ve 13 kuruş da pirim destekleme olmak üzere 2.13 kuruş olarak açıkladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 212 bin çay üreticisini ilgilendiren 2017 yılı yaş çay fiyatı bugün ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısında ilk olarak söz alan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, organik çay üretimine geçmenin önemine vurgu yaptı, ardından çay üreticilerin uyarılarda bulundu. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaptığı konuşmada, yaş çay alımlarının devam ettiğini belirterek çay üreticilerini çaylarını toplamak için acele etmemelerini istedi. Sütlüoğlu "Çay alımlarımız devam ediyor. 90 bin tona yakın bir çay aldık. Günlük kapasitemiz nispetinde alımlarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörün de çay alımlarının 80 bin tonlar civarında olduğunu biliyoruz. Yani birinci sürgün rekoltesinin yaklaşık yüzde 40'nı almış olduk. Vatandaş çaylıklara erken girdi. Ancak üreticilerimiz biraz fazla acele ediyor. Yoğun bir şekilde çay vermeye başlayınca maalesef özel sektör fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyor. Vatandaşlarımız acele etmesinler. Uzuca çaylarını satmasınlar çaylarının çay bahçesinde bekletsinler. Çayı en iyi bekletebileceğimiz yer çay bahçeleridir. Çaylar taze, havalar serin. Bu sene özel sektörün de çaya çok ihtiyacı var. Siz fiyatları düşürmezseniz özel sektör de fiyatları yukarı çekmek zorunda kalır. Bunu sizden istirham ediyoruz, bunu yaparsanız mağdur olmazsınız...Biz 4 sürgünde de taahhüt ettiğimiz çayın tamamını alacağız. Acele etmesinler, telaşlanmasınlar. Çayı ucuza vermesinler. Fiyatları da aşağıya çekmesinler" uyarılarında bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise yaptığı konuşmada, çayın şehri Rize'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman çay üreticisinin yanında olduklarını söyledi. Bakan Çelik, her yıl olduğu gibi yine çay alım kampanyasını başlatmak üzere Rize'ye geldiğini hatırlatarak "Çay, Türkiye'de 212 bin ailenin geçim kaynağı son derece önemli bir tarımsal ürün. Ülkemizde 76 bin hektar alanda 1.3 milyon ton yaş çay, 270 bin ton kuru çay elde edilmektedir. Yaş çayın yüzde 55'i ÇAYKUR, yüzde 45'i ise özel sektör tarafından alınıyor. Stratejik bir ürün. Bölgenin fındıkla beraber en önemli geçim kaynağı. Son derece dikkatli bir şekilde bu ürüne yaklaşmalıyız" diye konuştu.

"Bilim insanlarımızın önceliğinde çay politikamızı geleceğe taşımak için önemli toplantılar yaptık" diyen Bakan Çelik, "Bilinçsiz ve gereğinden fazla uygulanan kimyasal gübreler var. Bu toprağımızın kalitesini almış, götürmüş. Bu bölgenin geleceği çaya endeksli. Bizim böyle bir şekilde yanlışlar yapma gibi bir lüksümüz olmamalı. Bilinçli bir üretim yapmalıyız. Çaylıkların yenilenmesi, yaşlılık sorununa bir çözüm bulamadık. El birliği ile bu sorunlara çözüm bulmalıyız. Ayrıca mülkiyet ve tapu sorunu, desteklemeler sorunu var. Bunların çözümü için iki adım atalım dedik. Bunlardan bir tanesi çay kanunu çok konuşuldu. Onlarca kez bir araya geldik, taslağı tamamladık ve Başbakanlığa gönderdik. Önümüzdeki dönemde bunun yasalaşması yönündeki irade bizde var. Yasalaşması yönünde çabalarımızı hızlandıracağız. İkincisi bu yıl çay alanların yarısına yakını organik üretime geçilmesi yönünde toplantılar yapmıştık. Buradan 2018'e bunun ertelenmesi yönünde talep geldi. Korkunun ecele faydası yok, uzatmanın bir manası yok. Organik tarıma geçmekten başka çaremiz yok. Tablo vahim olduğuna göre yapmamız gereken adım bellidir, geciktirmenin bir anlamı yok. Buradan farklı seslerin çıkmasına gerek yok. Bilim insanları ve üreticiler acil diyor. Çayımızın geleceği konusunda bazı illerin üretimde tümden organiğe geçmesi lazım. 2018'de bunun gerçekleştirmemiz lazım. Bu işi artık rayına koyalım, bitirelim. Bu kararlılığımızı yeniden 6 aylara, yıllara ertelemeyelim" uyarılarında bulundu.

Bakan Çelik, konuşmasının sonunda 2017 yılı yaş çay taban fiyatını açıklayarak "2016 yılında burada yaş taban fiyatını 1.77 kuruş taban fiyat, 13 kuruş da prim destekleme olmak üzere toplam 1.90 kuruş olarak gerçekleştireceğiz demiştik. Geçtiğimiz yıl çay üreticilerine toplam 1,5 milyar TL'lik bir ödeme yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Helalı hoş olsun. Bu yıl yaş çay alım kilogram fiyatını 2 TL taban fiyat ve 13 kuruş da pirim destekleme olmak üzere 2.13 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öte yandan basın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Artvin ve Rize milletvekilleri ile davetliler katıldı.

(Bayram Ali Sarı - Ozan Köse /İHA)