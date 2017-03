2017 yılı 'Türkiye-Kore Kültür Yılı' ilan edildi

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yıldönümü vesilesiyle 2017 yılı karşılıklı olarak 'Türkiye-Kore Kültür Yılı' ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yıldönümü olan 8 Mart 2017, birbirlerine tarihi sevgi, saygı ve dostlukla bağlı olan Türk ve Kore halkları için önemli bir dönüm noktasıdır. Kore Cumhuriyeti'nin özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine destek olmak amacıyla 1950 yılında BM komutası altında Kore Savaşı'na katılan Türkiye, bu uğurda çok sayıda şehit vermiştir. Türk askerlerinin Kore Savaşı sırasında sergilediği kahramanca mücadele, savaşın kazanılmasında etkili olduğu gibi, Kore halkıyla köklü dostluğumuzun da eşsiz bir 'kan kardeşliğine' dönüşmesini sağlamıştır. Böylesine özel temeller üzerine kurulu ilişkilerimiz, zamanla her alanda gelişerek 'stratejik ortaklık' seviyesine yükselmiştir. Kore Cumhuriyeti'yle mükemmel düzeyde seyreden çok boyutlu ilişkilerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her iki ülke halklarının karşılıklı gönenç ve esenliği ile küresel barış ve istikrara hizmet edecek şekilde gelişmeye devam edecektir. Diplomatik ilişkilerimizin 60'ıncı yıldönümü vesilesiyle 2017 yılı karşılıklı olarak 'Türkiye-Kore Kültür Yılı' olarak ilan edilmiş olup, her iki ülkede çok sayıda kültürel faaliyetle kutlanacaktır" denildi.

(İlker Turak/İHA)