'2017 yılı ekonomide şaha kalkış yılı olacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2017 yılı ekonomide sıçrama, şaha kalkış yılı olacak. Borsadaki yükseliş, dövizdeki düşüş ve oynaklığın ortadan kalkması ile beraber özellikle yatırımcılarımız önünü görerek daha öngörülebilir bir yatırım ortamına kavuşmuş olacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programına konuk oldu. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplayan Tüfenkci, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nein yeni dönemi ile ilgili olarak Bülent Tüfenkci, "AK Parti kurulduğundan bu yana oylarını artıran ve merkezi konumda olan, yüzde 50 oya erişmiş, 2 kişiden birinin oyunu alan bir partidir. 16 Nisan'da milletin onayı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Yasanın bir takım maddelerini değiştirdik. 2019 seçimlerinde farklı bir sistem ile Türkiye yoluna devam edecek. Bize düşen 80 milyonu kucaklayıcı şekilde hareket etmek. Her insana AK Parti'nin Türkiye' ye neler kazandırdığını neler getirdiğini anlatabilmeliyiz. Türkiye'de her kesime dokunan bir partiyiz. Türkiye'yi her alanda en az üç kat büyütmüşüz. Bu hizmetlere daha da ivme kazandırmak istiyoruz. Hizmet bizim işimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı insanların gönüllerine girmek. 2017 yılı içeresinde kongrelerimizi yaparak toplumun her kesimi ile birebir temas edip taleplerini alarak ve o taleplere uygun politikalar geliştirerek 80 milyonu hedefleyen bir partiyiz" diye konuştu.

Teşkilatlardaki yenilenme ile gerçekleştirilmek istenilenin ne olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, "AK Parti teşkilatları olarak her daim yenilenen bir teşkilatız. Baktığımız zaman zaten 2017-2018 itibari ile kongre yılımız. İl, ilçe teşkilatlarımız bu anlamda kongrelerini yapmak zorunda ve bu noktada özellikle heyecanını kaybeden, dinlenmek isteyen, katılımları ile teşkilatlarımıza güç verecek arkadaşlarımıza da bu anlamda fırsat oluyor. Bu anlamda bir yenilenmeden bahsediliyor milletvekili seçimlerinde, MKYK'da yenilendik. Parti kendi içinde değişimi, yenilenmeyi, reformları yapabilen bir partidir" açıklamasında bulundu.



"AB'NİN SAMİMİYET SERGİLEMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili son durumu ve Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenme konusunu değerlendiren Bakan Tüfenkci, "Türkiye, AB'ye girme noktasındaki isteğini muhafaza ediyor ve kendi üzerine düşen görevleri yapma noktasında ev ödevlerini başarı ile gerçekleştirmiş durumdadır. AB'nin bir samimiyet sergilemediğini görüyoruz. Sürekli Türkiye'ye karşı ikircikli bir tutum içerisinde olduğunu da görebiliyoruz. Türkiye'ye verilen sözler var, Türkiye'ye verilen sözlerin zaman içerisinde yerine getirmediklerini, sürekli yan çizme, yeni ödevler verme noktasında istekli davrandıklarını görüyoruz. Biz AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz vardı 'AB'ye girmesek bile kriterleri biz alır Ankara kriterleri yapar, yolumuza devam ederiz' diye. Bu konuda AB'ye girme arzumuz sonlanmış değil. En son mültecilerle ilgili görevimizi yerine getirmemize rağmen hala AB'nin vermiş olduğu sözleri yerine getirmemesi, verecekleri 3 milyar avroluk yardımın direkt Suriyeli mültecilere giden bir yardım olmasına rağmen bunun çok küçük bir kısmının hayata geçtiğini, diğer kısımlarının ertelendiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO görüşmeleri ile ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız NATO görüşmelerinde Türkiye'nin tutumunu ifade etti. 15 Temmuz'da şehit vermemize, Türk halkının birlik beraberlik içerisinde darbeye karşı çıkmasına rağmen AB'nin sergilediği tutum Türk milletinde hayal kırıklığı oluşturdu. AB'ye girme noktasındaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken onurlu duruş ne getirip ne götüreceğini irdeleyerek bu noktada yolumuza devam ediyoruz. Yeni yol haritası ile ilişkilerin biraz daha iyiye gittiğini görüyoruz. Bizim için ve AB için önemli olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasındaki irade ortada. Ağustos itibari ile bu görüşmeler resmi boyut kazanacak. 1 yıl içerisinde bitirmek istiyoruz. Bu anlaşmalarla AB'nin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarının dışında kalıyoruz. Onların malları bize gümrüksüz geldiği halde biz ticaret antlaşması yapmazsak Türkiye'nin aleyhine bir tutum sergilemiş oluruz. Türkiye'nin tarım ürünlerinin AB ülkelerine gümrüksüz girmesi konusundaki engelleri kaldırmış olacağız. AB ülkelerinden gıda ürünleri Türkiye'ye gümrüksüz gelebilecek. AB ülkelerinin müteahhitlerinin, firmalarının Türkiye'de ihalelere girme noktasında önleri açılmış olacak. Türkiye'nin de bu anlamda AB'de önü açılacak. Türkiye kendine güvenen ülke, bu konularda korkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ile ilgili soruları da cevaplayan Bakan Tüfenkci, "2016 yılı Türk ekonomisi anlamında zor bir yıl oldu. FETÖ'nün darbe girişimi ile birlikte Türkiye'nin karşılaşmış olduğu durum dünyanın küresel ticaretinin daralmasıyla terör örgütlerinin ekonomi üzerindeki saldırıları, Türk ekonomisini bir anda çöktü denilebilecek noktaya getirmiş deniliyordu ama biz almış olduğumuz tedbirler ile iş dünyası ve milletimize teşekkür ediyoruz. Milletimiz darbeye karşı göğsünü siper ettiği gibi ekonominin de kırılganlığının kısa sürede giderilmesi amacı ile üretim çarklarının hiçbirisini durdurmadı. Hükümet olarak bizler de çarkların durmaması için ciddi anlamda tedbirler aldık. Ekonomik anlamda 2017'ye güçlü başlangıç yaparak göstermiş olduk. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasından sonra özellikle nisan ayında enflasyonun 11.87 seviyesini gördükten sonra mayıs ayında düşüş trendine girdi. Yıl sonunda daha da düşüş görüleceğini söyleyebiliriz. Enflasyonun zirve yaptığı noktadan biz aşağılara doğru gidiyoruz. Şubat ayı işsizlik oranlarının açıklanmasından sonra işsizlik oranlarında düşüşe geçtiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.



"2017 YILI EKONOMİDE ŞAHA KALKIŞ YILI OLACAK"

Cumhurbaşkanının istihdam seferberliğini başlatması ile beraber Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde 1.2 milyon insana iş olanağı sağlamış olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Güven endekslerimiz ve sanayi cirolarımıza baktığımızda mayıs ayı itibari ile oranların arttığını görüyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımızda tarihi 100 bini bulacağına inanıyoruz. İhracat rakamlarımızın artarak devam ettiğini görüyoruz. Mayıs ayında yüzde 9.5 oranında bir artışı yakaladık. 2016'nın mayıs ayından 2017'nin mayısına doğru gittiğimizde 147.7 milyar doları ihracatta yakaladığımızı görüyoruz. 2017 yılı ekonomide sıçrama, şaha kalkış yılı olacak. Borsadaki yükseliş, dövizdeki düşüş ve oynaklığın ortadan kalkması ile beraber özellikle yatırımcılarımız önünü görerek daha öngörülebilir bir yatırım ortamına kavuşmuş olacak. Referandumdan sonra 2019'dan itibaren koalisyon olacak mı olmayacak mı derdi de ortadan kalktı. Türkiye 2023 hedeflerini yakalayacak duruma gelecek. 2019'u çok önemsiyoruz. Küresel ekonomik anlamda Türkiye ekonomisini revize ederek büyüme oranını 3.5'a çekti. Yıl sonunda yüzde 4'ün üzerinde büyüme yakalamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Gıda, meyve ve sebze fiyatlarını düşürmek içi atılacak adımlardan bahseden Bakan Tüfenkci, "Gıda ile ilgili alınmış kararların bir kısmının hayat geçtiğini görüyoruz. Buğdayda gümrük vergisinin düşürülmesi, arpada sıfırlanması, fasulye ve nohutta enflasyonu aşağı çekebilme adına atılan adımlar var. Ette bu anlamda karar alındı, uygulanması var. Ekmek fiyatlarının belirlenmesi konusunda atılan adımlar var, bu hafta içerisinde yürürlüğe girecek. Sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesindeki alınan kararlar sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı artışın önlenmesi noktasında bir takım tedbirlerin gıda komitesi tarafından hayata geçirilmesi kararı alındı. 1 ay içerisinde neticelenir. Soğuk hava deposundan tutun da perakende ticareti, arz ticaretindeki sıkıntıların giderilmesi noktasında tedbirleri hayat geçireceğiz. Türkiye'de 100 milyara yakın yaş meyve sebze ticareti bulunmaktadır. Türkiye'de yüzde 25 oranında fire olduğu düşünülüyor. 100 milyarlık ticarette 25 milyarı çöpe atmış oluyorsunuz. Ne üreticinin ne tüketicinin cebine giren miktar. Bunun bir kısmını teşviklerle hayata geçirdiğimizde diyelim ki yüzde 10 düşürdüğümüzde 15 milyar ekonomi de kalıyor. 15 milyarın bir kısmı tüketici bir kısmı üretici tarafından paylaşılarak fiyatların düşmesine büyük bir fayda sağlayacak. İnşaat sektöründe ise gümrük vergisinin aşağı çekileceği konusu ile ilgili olarak, inşaat sektöründe bir oynaklık oldu. İnşaat piyasası Türkiye için önemli. 2016'da aldığımız kararların birçoğu inşaat sektörüne yöneliktir" diye konuştu.



"KAREKOD UYGULAMASI ÇEKLERDE KARŞILIKSIZ ÇIKMA ORANINI YÜZDE 50 DÜŞÜRDÜ"

Çeklerde karekod uygulaması ile ilgili olarak Tüfenkci, "2016 yılında en büyük karşılaştığımız sorunlardan birisi çeke itibar kazandırın deniyordu. Karşılıksız çek verildiği zaman yapılacak işlemlerin sınırlı olduğunu ve çekin bir anlamının kalmadığını ifade ediyorlardı. 2016 yılında yapmış olduğumuz değişiklikle 1 Ocak 2017 yılından itibaren yürürlüğe girdi. Artık karekodlu çek sistemine geçtik. Bankalar tüm müşterilerine karekodlu çek vermeye başladılar. Yılın ilk 4 ayında bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 236 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bankalara ibraz edilen toplam çeklerin içerisinde karekodlu çeklerin payı nedir diye baktığımızda da yüzde 10.3 olmuş. 2016 Ocak-Nisan döneminde parasal tutarın üzerinde bir rakama ulaşmış. Karşılıksız işlem yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azalmış. Karşılıksız çek çıkma oranı karekodlu çeklerde yüzde 50 daha az. Karekod çeklerde karşılıksız çıkma oranını yüzde 50 düşürdü" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanının bakanlardan istediği 6 aylık eylem planı ile ilgili olarak, "Eylem planı hazırladık ama sunmadık henüz. Önce Başbakanımıza sunup, onayını alıp, ondan sonra Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Bakanlıkların 180 gün içerisinde yapacağı ev ödevleri. Hedefleri koyarken gerçekçi hedefler olması, hayata geçirilmesi, vatandaşa dokunan eylem planları olması gerekiyor. Bakanlık olarak eylem planlarında öne çıkardığımız hususlar var. Yıllardır kooperatifler ekonominin unsurları olarak görülmemiş, dışlanmıştı. Bu alanda çalışmalar ve gümrük de ticareti hızlandıracak, maliyeti düşürecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.



AHİLİK SANDIĞI

E-ticarette güven damgası konusuna ilişkin soru üzerine Bakan Tüfenkci, "En önemli konular hizmet, güven, gizliliktir. Güven damgası bu konularda önemli işlev görüyor. Hem sitenin güvenliğini garanti altına almış oluyor hem de hizmet kalitesini standartta kavuşturmuş oluyor. Güvenlik hizmet standartlarının geliştirilmesi amacı ile güven damgası Başbakanlıktan da geçti. Uygulaması noktasında e-ticaretin hızlanacağına ve ticaret hacminin artacağına inanıyoruz. Haksız rekabetinde de önüne geçeceğini düşünüyoruz. Güven damgasını alan ile almayan tüketici nazarında bir fark oluşturacak. Güven damgası alan siteler hizmet kalitesinde gözden geçirildiğini güven veren site olduğu, siteyi kullananların bilgilerim çalınacak mı endişesi olmayacak" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, gıdada künye uygulaması ve ahilik sandığı çalışması ile ilgili olarak, "Gıdada künyeyi getirdik. Sonuç alma noktasında ilerledik. Manav boyutunda işler hale geldi. Şimdi bunu pazara yavaş yavaş taşıyacağız. Eğitimler vererek ve denetimler yaparak ilerliyoruz. Tüketiciler bu konuda memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Gıdanın künyesinden kaça alınıp kaça satıldığını, nerede yetiştirildiğini görebiliyoruz. Ahilik sandığı ile ilgili sıkıntı yok. Hayata geçecek inşallah" dedi.

Bakan Tüfenkci, "Esnaf ve tacirlerimizin, KOBİ'lerimizin finansmana erişme noktasında bir takım sıkıntılar yaşadıklarını görüyorduk. Bankalarımızın ve kredi kuruluşlarının esnaflarımızdan ve küçük işletmelerimizden illa gayrimenkul teminatı istediklerini görüyor ve bunu karşılamayan esnaf ve KOBİ'lerimizin sıkıntılar yaşadığını görüyorduk. Bankadan 50 bin, 100 bin lira kredi için başvurma gereksinimi hissetmezlerdi. KOBİ'lerin küçük esnafın menkul mallarını teminat olarak vermelerinin önünü açtık. 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 4 ayda 30 milyar TL'ye yakın bir işlem gerçekleştirildiğini görüyoruz. Esnaf, KOBİ diye nitelendirdiğimiz kişilerin verdiği teminatları Kredi Garanti Fonunun, bankaların bunu kullandığını görüyoruz. Esnafın makinelerini geri alma adına garanti altına almak için bu sistemi kullandıklarını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede başarılı olduklarını belirten Bakan Tüfenkci, "Kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadeleye çok önem veriyoruz. Yakalama oranlarının arttığını görüyoruz. 2015 yılında 2 ton 700 kilo uyuşturucu yakalanmış. 2016 yılında bu oran yüzde 30 artışla 3 ton küsürlerdeyken, 2017 yılında 10 ton 145 kilo uyuşturucu yakalandı. Bu bir rekor, ele geçirilen en yüksek miktar. Geçenlerde arkadaşlar Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 775 kiloluk eroin yakalaması gerçekleştirdi. İzmit Limanı'nda 294 kiloluk kokain yakalaması gerçekleştirildi. Sigara kaçakçılığı ile mücadeleye baktığımızda 2015 yılında yüzde 21 olan oranları 2017'nin başına geldiğimizde yüzde 7,5'lara kadar indirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, Malatyaspor'a başarılar diledi.

(Zeynep Babacan / İHA)