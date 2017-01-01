2017 yılbaşı çekilişi rakamları ve sıralı tam liste belli oldu | Amorti kazanan numaralar

Milli Piyango Yılbaşı bilet çekilişi sıralı tam listesi belli oldu. Yeni yıla milyoner olarak girmenin hayalini kuran milyonlarca insan çekilişe sayılı saatler kala biletleri tüketti.

Milli piyango çekilişi kazanan sıralı tam listesi, çekiliş tam listesi, amorti kazanan rakamlar...

60 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2796288

10.000.000 TL'NİN İSABET ETİTİĞİ BİLET:

0550921

2.000.000 TL'NİN İSABET ETİTİĞİ BİLET:

8932892

1.000.000 TL'NİN İSABET ETTİĞİ NUMARA:

6835248

500.000 TL KAZANAN NUMARA:

2566180

100.000 TL KAZANAN NUMARALAR 20 (ADET):

3044608, 2948808, 6579442

60 TL AMORTİNİN İSABET ETTİĞİ NUMARALAR:

0 ve 5

5.000.000 TL'NİN İSABET ETİTİĞİ NUMARA:

2017 MPİ ÇEKİLİŞİ TAM LİSTESİ

Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde sıralı tam listesler belli oldu. Büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? Hangi rakamlar amorti kazandırdı? Ayrıntılarla sizinleyiz.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi bu yıl da 60 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4 talihli 15 milyon TL, yarım bilete çıkarsa 2 talihli 30 milyon TL, tam bilete çıkarsa büyük talihli kişi 60 milyon Tl kazanacak. Hayalleri süsleyen yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bakalım hangi şehirlere ve hangi talihlilere çıkacak.

İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETLERİN ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

BİLET ARKASINDA İMZA OLMALI MI?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ EN ŞANSLI RAKAMLAR

Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri? En çok kazanan rakamları sizler için derledik.

3 RAKAMI..................12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI ...................6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.