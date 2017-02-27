2017 Oscar Ödülleri'nde bir ilk! 89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu!

89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'ndaki 89. Oscar Ödülleri gecesini komedyen Jimmy Kimmel sundu.
Diğer dallarda Oscar kazanan başka isimler de olmuştu. İranlı yönetmen Asghar Farhadi ve Hindistanlı A.R. Rahman bu isimlerden birkaçı. Konuşmasında eşine teşekkür eden oyuncu “Bu süreçte gösterdiği dirayet için ona minnettarım” dedi. Doğum adıyla Mahershalalhashbaz Gilmore, 16 Şubat 1974 doğumlu bir oyuncu. Amerikalı oyuncu, sonradan Müslümanlığı seçti.
TRUMP'IN YASAĞINA TAKILAN YÖNETMENE ÖDÜL
En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.
EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR
Emma Stone, La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Sinema Sanatçısı Oscar'ını kazandı. Amerikalı oyuncu Casey Affleck, En İyi Erkek Sinema Sanatçısı Oscarı'nın sahibi oldu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Moonlight
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Diğer adaylar
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yabancı Film:
The Salesman, İran
Diğer adaylar
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Belgesel:
O.J: Made in America
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Suicide Squad
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En İyi Kostüm:
Fantastic Beast and Where to Find Them
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Hacksaw Ridge
Diğer adaylar
Arrival
La la Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Piper
Diğer adaylar
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
En İyi Animasyon Filmi:
Zootopia
Diğer adaylar
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
La La Land
Diğer adaylar
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Caesar!
Passengers
En İyi Görsel Efekt:
The Jungle Book
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Film Kurgusu:
Hacksaw Ridge
Diğer adaylar
Arrival
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Kısa Belgesel:
The White Helmets
Diğer adaylar
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Watani: My Homeland
En İyi Kısa Film:
Sing
Diğer adaylar
Ennemis Interieurs
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Timecode
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
La La Land
Diğer adaylar
Arrival
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Film Müziği:
La La Land
Diğer adaylar
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı:
City Of Stars, La La Land
Diğer adaylar
Audition (The Fools Who Dream), La La Land
Can't Stop The Feeling, Trolls
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I'll Go, Moana