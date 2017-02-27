2017 Oscar Ödülleri'nde bir ilk! 89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu!

89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'ndaki 89. Oscar Ödülleri gecesini komedyen Jimmy Kimmel sundu.

Diğer dallarda Oscar kazanan başka isimler de olmuştu. İranlı yönetmen Asghar Farhadi ve Hindistanlı A.R. Rahman bu isimlerden birkaçı. Konuşmasında eşine teşekkür eden oyuncu “Bu süreçte gösterdiği dirayet için ona minnettarım” dedi. Doğum adıyla Mahershalalhashbaz Gilmore, 16 Şubat 1974 doğumlu bir oyuncu. Amerikalı oyuncu, sonradan Müslümanlığı seçti.

TRUMP'IN YASAĞINA TAKILAN YÖNETMENE ÖDÜL

En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR

Emma Stone, La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Sinema Sanatçısı Oscar'ını kazandı. Amerikalı oyuncu Casey Affleck, En İyi Erkek Sinema Sanatçısı Oscarı'nın sahibi oldu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight

Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Diğer adaylar

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran

Diğer adaylar

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America

Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad

Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them

Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge

Diğer adaylar

Arrival

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper

Diğer adaylar

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia

Diğer adaylar

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land

Diğer adaylar

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge

Diğer adaylar

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets

Diğer adaylar

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

En İyi Kısa Film:

Sing

Diğer adaylar

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Timecode

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land

Diğer adaylar

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Müziği:

La La Land

Diğer adaylar

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land

Diğer adaylar

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can't Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go, Moana