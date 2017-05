2017'nin Ramazan teması: Hak

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu yılki Ramazan ayının temasının 'hak' kavramı olduğunu söyledi. Görmez, 'Biz özellikle Ramazan ayında oruç ibadetlerimizi ifa ederken üzerimizdeki hakları unutmamalıyız' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu yılki Ramazan ayının temasının "hak" kavramı olduğunu söyledi. Görmez, "Biz özellikle Ramazan ayında oruç ibadetlerimizi ifa ederken üzerimizdeki hakları unutmamalıyız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Ramazan" olarak belirlenen 2017 yılı Ramazan teması ve ay içinde yapılacak etkinliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Görmez, "Her sene diyoruz ki Ramazan bizi değiştirmeye geliyor, biz Ramazanı değiştirmeyelim. Biz, Ramazan'ı bir eğlence, şatafat ayına dönüştüremeyiz. Biz, Ramazan'ı o her sene yücelerden gelen o kutlu misafiri çok iyi ağırlayarak onun bize getirdiği değerlere sahip çıkmak zorundayız. Onun değerlerini dejenere ederek Ramazan'a kötülük yapamayız. Bütün ibadetlerimiz için bu söz konusu. Öncelikle Ramazan bizi değiştirmeye geliyor. Biz kendi yapıp ettiklerimizle Ramazan'ı değiştirmeyelim" açıklamasını yaptı.



"İFTAR SOFRALARIMIZI İSRAF SOFRALARINA DÖNÜŞTÜRMEYELİM"

Görmez, bütün vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Her sene altını çizdiğimiz ikinci husus iftar sofralarımızı israf sofralarına dönüştürmeyelim. İftar softalarını sadece zenginlerin davet edildiği şatafatlı sofralara dönüştürmeyelim. Her zengin sadece fakirin sofrasına katkıda bulunmakla kalmasın. Bu vesileyle her zengin vatandaşımızı; çocuklarını, eşini, ailesini de alarak fakirin sofrasına icabet etmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Her iş adamı çalıştırdığı işçinin evine gitsin, misafir olsun, onlar gelip zenginlerin sofralarında oturmasın, siz gidin fakirlerin sofrasında oturun. Bütün vatandaşlarımıza bu çağrıda bulunuyorum. Ramazan bizim için çok büyük bir fırsat. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve millet olma bilincimizi ayakta tutmak için çok büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.



"ONLAR SOKAKTAYKEN BİZLER GİDİP MEŞREBİ HUZUR İÇİNDE İFTAR YAPMAYALIM"

Görmez, yine vatandaşlara çağrıda bulunarak, Ramazan ayında Türkiye'nin "Ensar olma özeliğini" artırması gerektiğine vurgu yaptı. Görmez, "Ülkemiz yıllardır Ensar görevi yapıyor. Muhacir kardeşlerine Ensar oluyor. Ramazan'da Ensar olma özelliğimizi artıralım. Ülkemize sığınan hiçbir kardeşimiz, misafirimiz gurbette yaşadığı hissetmesin. Onlara garip olduklarını asla hissettirmeyelim. Ramazan ayında kapımızı, gönlümüzü onlara açalım. Evimizi onlara açalım, onları yeniden kucaklayalım. Sokağa terk edilmiş, sokakta dilenen hiçbir muhacir olmasın. İftarlara girmek için evlerimize doğru hareket ederken trafik lambalarının olduğu yerde ellerini açan insanları gördüğünüzde ne olursunuz aracınıza alın evinize götürün. Cebinizdeki üç kuruşu ona vermek yerine alın evinize götürün. Bu şekilde hiçbir insan, hiçbir mümin kardeşimiz sokakta kalmasın ve onlar sokaktayken bizler gidip meşrebi huzur içerisinde iftar yapmayalım" dedi.



"BU SENENİN TEMASI 'ÜZERİNDE HER CANIN HAKKI VAR'"

Bu sene Ramazan ayının temasının "Üzerinde Her Canın Hakkı Var" olduğunu belirten Görmez şunları kaydetti:

"Hak kavramı bizim medeniyetimizin en merkezi kavramlarından bir tanesidir. Hakkın kaynağı Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Mümin hakikate iman eder, Cenab-ı Hakk'tan gelen, Hakk'a riayet eden hakikate de iman eder. Biz özellikle Ramazan ayında oruç ibadetlerimizi ifa ederken üzerimizdeki hakları unutmamalıyız. Her canın üzerimizde hakkı var. Her insanın üzerimizde hakkı var. Anne ve babalarımızın üzerimizde hakkı var. Eşimizin, çocuklarımızın üzerimizde hakkı var. Komşumuzun üzerimizde hakkı var. Yetimin, yolcunun, fakirin üzerimizde hakkı var. Dünyanın en ücra köşesinde açlık ve kıtlık içerisinde, yokluk çeken her müminin ve insanın üzerimizde hakkı var. Sokağa terk edilmiş her hayvanın üzerimizde hakkı var. Can taşıyan her varlığın üzerimizde hakkı var. Allah resulü, 'Her hak sabine hakkını verin' sözünü her fırsatta ashabına söylemiştir. 'Her hak sahibine hakkını verin, üzerinizde hak kalmasın, yeryüzünde bütün kötülükler af olur ama kul hakkıyla Allah'a gitmeyin' sözünü her fırsatta dinleriz, işitiriz. Öyleyse Ramazan ayında hep birlikte hak kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Üzerimizde her canın hakkı olduğunu unutmayacağız."

(Selçuk Böke/İHA)