06.01.2017 18:22 2017'nin ilk kitap fuarı açıldı

ANKARA (İHA) â€' Eylül Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı 2017 yılının ilk kitap fuarı olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı. ANKARA (İHA) â€" Eylül Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı 2017 yılının ilk kitap fuarı olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Açılışa, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, Avrasya Birliği Başkanı Yrd.Doç. Yakup Ömeroğlu, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda yazar katıldı.



Eylül Fuarcılık Başkanı Çayır, "11'incisini düzenliyoruz, biz bu fuarı Ankara'da yapmaya başladığımızda bize TÜYAP 2 sene yaptı bıraktı gitti, başka bir firma yaptı ama Ankara gerekli ilgiyi göstermedi, aynı hezimeti yaşayabilirsiniz denildi. Biz hiç umursamadık ve AKM'de gerçekten emek vererek başladık, şunu belirteyim bütün devletler kitabın yanında yer alır, şuanda yanımızda oldular bir şeyler yaptılar ama tam yapılamasını istiyoruz. Biz bunu geleneksel hale getirdik ve geçen yıl sadece biletli giren sayısı 300 binin üzerindeydi, ben bu sene 500 binleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Ankara'nın çevresinde bulunan 15 ile şuanda reklam girdik. Kitap nankör değildir, kitap barıştır, huzurdur. Kitap cehaleti yener, kitap terörizmi yener, kitap kaosu, belirsizliği yener, kitap aydınlıktır, barıştır, kardeşliktir ve kitap birliktir" ifadelerini kullandı.



"Terörizmin sebebi kitapsızlıktır"



Başkan Ömeroğlu da "Aşırılıkların sebebi kitapsızlıktır, terörizmin sebebi kitapsızlıktır. İster DEAŞ adına yapsınlar ister başka bir adla onlar kitapsızlardır. Ankara bir kaç yıldır hakikaten kitap bayramı yapıyor. Son bir kaç yıldır burada büyük bir şölen yaşanıyor, özellikle hafta sonları adım atmak mümkün değil. Ben şahsen hafta içi gelmeyi tercih ediyorum çünkü gerçekten aşırı kalabalık ama bu aynı zamanda bizim için çok sevindirici bir hadise. Ümit ederim önümüzdeki yıllarda bu fuarın adı da uluslararası bir alana dönüşür. İstanbul'da, İzmir'de veya Diyarbakır'da ne demek istediklerini anlıyoruz, yalnız onlar da anlamalı ki Türkiye bundan küçük olamaz" şeklinde konuştu.



Milletvekili Ceylan ise, "Şimdiye kadar yapılan en büyük kitap fuarı olmasından gerçekten gurur duydum. Bu tur organizasyonların yapılmasını önemsiyorum. Kitap deyince anlatmak zor, kitap olmasaydı düşündüğümüz zaman dünyanın ne halde olacağını düşünemeyiz. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye az kitap okuyan ve az kitap basan bir ülke deniliyor ama kitap basımları arttı, okuyucularımız da arttı, bu son derece güzel bir şey. Bu kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum, umarım gelecekte daha büyükleri de yapılır" diye konuştu.



Eylül Fuarcılık tarafından Ankara'da sanata ve kültüre yapmış oldukları katkılarından dolayı yazarlara ödül takdim edildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi. Fuar 6-15 Ocak tarihlerinde tüm kitapseverleri bekliyor.

