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2017'nin ilk bebekleri dünyaya 'merhaba' dedi
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2017'nin ilk bebekleri dünyaya 'merhaba' dedi

2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya 'merhaba' diyen iki bebeği Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta hastanede ziyaret ederek, bebeklere altın taktı.

2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya 'merhaba' diyen iki bebeği Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta hastanede ziyaret ederek, bebeklere altın taktı.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. 2017 yılına girilen dakikalarda Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede dünyaya gelen iki bebeğinin ailesini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşiyle birlikte ziyaret etti. Aileleri tebrik eden Başkan Usta, 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya merhaba diyen iki bebeğe altın taktı. Yeni yılın minik bebekler ve ailelerine sağlık, huzur, başarı getirmesini dileyen Başkan Usta 2017'nin dünyaya barış getirmesi temennisinde de bulundu. Başkan Usta, çocuklar için özel hazırlanan paketleri de ailelere takdim etti.

"Çok başarılı bir 2016 yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum"

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Kuşkusuz tüm insanlığın ve hepimizin bir dileği var,2017 yılının huzurlu bir şekilde geçmesi, hem insanın kendi arzu ve isteğine kavuşması. Bugün dünyaya gözlerini açan bu mutlu bebek de umarım 2016 yılında yaşadığımız kötü günleri görmek ya da hayal etmek istemez. Kötü de olsa çok başarılı bir 2016 yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Allah inşallah ismiyle yaşatsın"

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini kucağına alan anne Büşra Tercan, "Ali Taha inşallah 2017'de güzel bir ömür geçirir. Bir erkek çocuğum vardı bu ikinci Allah inşallah ismiyle yaşatsın" dedi.

"İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur"

İlk bebeğini dünyaya getiren Derya Küçük, "Çok heyecanlıyım, inşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur. Biz de onu bunun için yetiştireceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
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