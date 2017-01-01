01.01.2017 01:47 2017'nin ilk bebeği erkek 'Şaban Ali' oldu

Hatay'da 2017 yılının ilk bebeği Asil Şaban oldu. Sevda ve Yalçın Öztürk çifti, 2017'nin ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Hatay'da 2017 yılının ilk bebeği Asil Şaban oldu. Sevda ve Yalçın Öztürk çifti, 2017'nin ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.



Özel Mozaik Kadın Doğum Hastanesinde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Şaban Asil bebek, kapıda bekleyen ailesine merhaba dedi. Baba Yalçın Öztürk, heyecanlı olduğunu ve erkek bebeklerinin ismini Şaban Asil koyduklarını söyledi. Anne Sevda Öztürk, çok mutlu olduğunu ve çok güzel bir duygu yaşadığını ifade etti.



Doğumu gerçekleştiren Dr. Telal Doğruel, "2017'nin ilk bebeği tamamen tesadüf oldu. Aslında tam bu iş bitti 2017'nin bebeği gelmez diye düşündüğümüz bir zamanda kanama ile geldi hasta. Sezeryana aldık. Bebekte annede çok iyi. Şükür hem anne de hem bebekte gayet sağlıklı. Erkek. Biraz küçük. 2 kilo 340 gram. Ama gayet sağlıklı. Sıhhatli gayet güçlü" dedi.

