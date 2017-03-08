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2017'nin ilk 2 ayında 22 milyon yolcuya hizmet verildi
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2017'nin ilk 2 ayında 22 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk iki ayında 22 milyon yolcu ve 122 bin 163 uçağa hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk iki ayında 22 milyon yolcu ve 122 bin 163 uçağa hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Şubat ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2017 yılının ilk iki ayında 22 milyon yolcu ve 122 bin 163 uçağa hizmet verildi.
Buna göre, Şubat ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 104 bin 908 oldu. Şubat ayında havalimanlarının uçak trafiği, iç hatlarda 63 bin 640, dış hatlarda ise 32 bin 097 olarak gerçekleşti. Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi devam etti. Şubat ayında üst geçiş (overflight) trafiği 26 bin 426 oldu. 2017 yılı Şubat ayında hizmet verilen uçak sayısı 122 bin 163'e ulaştı.
Bu ayda, iç hat yolcu sayısı 7 milyon 253 bin 203, dış hat yolcu sayısı ise 3 milyon 830 bin 759 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı 11 milyon 104 bin 908 oldu. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 56 bin 821 ton, dış hatlarda 144 bin 402 ton, toplamda ise 201 bin 223 tona ulaştı.
2017 yılı Şubat sonu (2 aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) 246 bin 760, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 22 milyon 591 bin 399, yük (Kargo, posta, bagaj) trafiği ise 405 bin 81 ton oldu.
(Tuncer Cengiz/İHA)

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