Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
2017 Merkel için zor bir yıl olacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

2017 Merkel için zor bir yıl olacak

Almanya'da Şubat ayında cumhurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs aylarında üç eyalette mahalli ve Eylül ayında ise genel seçimler yapılacak. Kamuoyu araştırmaları 2017'nin Başbakan Merkel için zor bir yıl olarak geçeceğini ortaya koyarken, aşırı sağcıların federal meclise girmesi bekleniyor.

Almanya'da Şubat ayında cumhurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs aylarında üç eyalette mahalli ve Eylül ayında ise genel seçimler yapılacak. Kamuoyu araştırmaları 2017'nin Başbakan Merkel için zor bir yıl olarak geçeceğini ortaya koyarken, aşırı sağcıların federal meclise girmesi bekleniyor.
Almanya 2017 yılını seçimlerle geçirecek. 12 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olan Almanya'da 26 Mart'ta Saar, 7 Mayıs'ta Schleswig-Holstein ve 14 Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde mahalli seçimler yapılacak. Yıl içinde yapılacak seçimlerde Avusturya, Fransa, İtalya, Hollanda'nın ardından Almanya'da da ırkçı popülist partilerin meclise girmeleri bekleniyor. Eyalet seçimlerinde alınacak sonuçlar, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri açısından önem taşıyor.

AFD EN BÜYÜK RAKİBİ OLACAK
Avrupa'da aşırı sağcı popülist partilerin oylarında artış yaşanması, Almanya'nın da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle Almanya İçin Alternatif (AfD), 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen mahalli seçimlerde 9 eyalette elde ettiği başarıyla eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. Avrupa Birliği, yabancı ve mülteci karşıtlığı, siyasal ve radikal İslam'a karşı olduklarını açıkça ifade ederek büyük taraftar ve oy potansiyeli yakalayan AfD, Başbakan Merkel'in en büyük rakibi olacak. AfD'nin eyalet parlamentolarından sonra federal parlamentoya da gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
2013 yılında yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 41.5 oranında oy alarak hükümeti kurarken, son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre partinin oy oranının yüzde 35 civarında olduğu açıklandı. Yine 2013 yılında 4.7 oranında oy alarak federal meclise giremeyen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'nin (AfD) 2017'nin Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde yüzde 10.8'lere varan oranlarda oy alması bekleniyor. AfD'nin alacağı bu oy oranıyla parti sıralamasında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor.
Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı, halen bu görevi yürüten Angela Merkel olacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Merkel, seçilmesi halinde dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Kamuoyu yoklamalarına göre Hıristiyan Birlik partilerinin seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin edilse bile Başbakan Merkel için seçim yarışı zor geçecek. Özellikle mülteci politikaları, Avrupa Birliğinin geleceği endişesi, iç güvenlik sorunları ve terör tehditleri Merkel'i en çok zorlayan konuların başında geliyor.

STEINMEIER CUMHURBAŞKANI GİBİ
Almanya'da 12 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier'in yerine ise eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un adı geçiyor. Schulz'un aynı zamanda Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı olması da kulislerde konuşulmaya devam ediliyor.
(Mehmet Koca / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ankara'da bu yollara dikkat
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
LPG tankeri kaza yaptı
LPG tankeri kaza yaptı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı
Oto hırsızlar yakayı ele verdi
Oto hırsızlar yakayı ele verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English