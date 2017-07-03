Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
2017 için kamu görevlileri ve emeklilere bu zamlar yapıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

2017 için kamu görevlileri ve emeklilere bu zamlar yapıldı

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörülürken, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapıldı.

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörülürken, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapıldı.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 oranında artış sağlandığı, aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4.73 oranında artırıldığı kaydedildi.
2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörüldüğü belirtilerek, "2017 yılı ilk altı ayında enflasyon yüzde 5,89 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.558 TL'den 2.721 TL'ye yükselmiştir" denildi.
2017 yılı Temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 oranında artış yapıldığı ve en düşük memur emekli aylığının bin 750 TL'den bin 871 TL'ye yükseltildiği ifade edilerek, bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlandığı, böylece en düşük SSK emekli aylığının bin 402 TL'den bin 485 TL'ye, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığının ise bin 256 TL'den bin 330 TL'ye yükseldiği kaydedildi.
Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 oranında zam yapıldığı açıklandı.
(Benan Özben / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa ilk yarıda yatay
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Genç kız falezlerden atladı
Josua John antrenmana katıldı
Kemal Sunal mezarı başında anıldı
Sıcaktan bunalan Gazzeliler denize akın etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Genç kız falezlerden atladı
Genç kız falezlerden atladı
Josua John antrenmana katıldı
Josua John antrenmana katıldı
Kemal Sunal mezarı başında anıldı
Kemal Sunal mezarı başında anıldı
Sıcaktan bunalan Gazzeliler denize akın etti
Sıcaktan bunalan Gazzeliler denize akın etti
Kadınlar Euroleague'de gruplar yarın belli olacak
Kadınlar Euroleague'de gruplar yarın belli olacak
Beşiktaş sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş sağlık kontrolünden geçti
Akın akın geliyorlar
Akın akın geliyorlar
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English