2017 için kamu görevlileri ve emeklilere bu zamlar yapıldı

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörülürken, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapıldı.

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörülürken, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 oranında artış sağlandığı, aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4.73 oranında artırıldığı kaydedildi.

2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında genel zam öngörüldüğü belirtilerek, "2017 yılı ilk altı ayında enflasyon yüzde 5,89 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.558 TL'den 2.721 TL'ye yükselmiştir" denildi.

2017 yılı Temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 oranında artış yapıldığı ve en düşük memur emekli aylığının bin 750 TL'den bin 871 TL'ye yükseltildiği ifade edilerek, bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlandığı, böylece en düşük SSK emekli aylığının bin 402 TL'den bin 485 TL'ye, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığının ise bin 256 TL'den bin 330 TL'ye yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 oranında zam yapıldığı açıklandı.

(Benan Özben / İHA)