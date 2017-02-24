2017 Hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi son buldu

1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün son buldu. Şehit aileleri de düşünülerek kontenjanların arttırıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 'Bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz' dedi.

1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün son buldu. Şehit aileleri de düşünülerek kontenjanların arttırıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz" dedi.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, bugün çekilen kura ile belirlendi. Bu yıl Hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katıldığı kura, saat 15.00'te Diyanet Vakfı Konferans Salonunda, gerçekleştirildi. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kimi hacı adayları ilk kez başvurduğu için bir heyecan içerisindeyken, kimileri ise 7 veya 10 yıldır beklediklerini ifade ederek hem sabırsız hem de heyecanlı olduklarını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in kura için butona basmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından çıkan isimlerden Ankara'dan başvuranlar ekranda belirdi. Ekranda isimlerini gören hacı adayları sevinç çığlıkları ve gözyaşına boğuldu. Kura sonuçları bu akşam saat 23.00'den itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "http://hac.diyanet.gov.tr" açıklanacak. 2016 yılında 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl ise 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidebilecek.

Kontenjanın bu yıl arttırıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Benim en zor görevlerimden birisi şu andır. Bu görevi ifa ederken en zor açıklamalardan birini yapıyorum. Bu kurada sevinç de hüzün de çok önemlidir. Sevinç duyan kardeşlerimizin o heyecanı Allah katında nasıl değerliyse, çıkmadığı için üzülen kardeşlerimizin hüznü de bir o kadar kıymetlidir. Hac ibadeti gerçekten muhteşem bir ibadettir, büyük bir yolculuktur. Bu ibadet kalbe yolculuktur, ahirete, tarihe, kardeşlerimize, Kabetullah'a ve en önemlisi de Kabe'nin Rabbi'ne yolculuktur. Sevinen sevinmeyi, üzülen de üzülmeyi hak eder ama sevincin de hüznün de Allah katında aynı değerde olduğunu bilelim. Bu yıl 80 bin kardeşimiz Hac ibadetini ifa edecek inşallah. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun şehit aileleri için tanıdığı bir kota vardı. O kota 600 kişiydi. Ancak bu sene ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçleri de dikkate alarak, onların da bu taleplerini dikkate alarak, 4 bin 600 kardeşimizi inşallah bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz" şeklinde konuştu.

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden kayıt belgesini alarak kayıtlarını yaptırabilecek. Ayrıca şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, Hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek hacca gidebilecek. 2017 yılı Hac'ca gidiş tarihinin 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüş tarihinin ise 5 Eylül-30 Eylül. olduğu belirtildi.

