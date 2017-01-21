'2017'de hedefimiz İstiklal Marşı'nı daha çok okutmak'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyon olarak 2017 yılındaki hedefleri için, 'Ülkemizin sesini daha fazla duyurduğumuz, daha fazla İstaklal Marşı'nı okuttuğumuz, bayrağımızı daha fazla göndere çektirdiğimiz bir sene olacaktır diye hedefliyoruz' dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyon olarak 2017 yılındaki hedefleri için, "Ülkemizin sesini daha fazla duyurduğumuz, daha fazla İstaklal Marşı'nı okuttuğumuz, bayrağımızı daha fazla göndere çektirdiğimiz bir sene olacaktır diye hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevi'nde yapılan 2016 yılında sınıflarının en iyilerine kupaların verildiği 'Şampiyonlar Gecesi' etkinliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İhlas Haber Ajansı muhabirini açıklamalarda bulundu.

2016 yılında ilk 3 dereceye giren ve Türkiye'yi Avrupa pistlerinde temsil eden sporcularının ödüllendirileceği bir gece düzenlediklerini belirten Uçar, "Önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılar camiamıza kazandırırız. Bütün halkımızın yaşadığı sıkıntıları Motosiklet Federasyonu olarak da yarışlarımızda biz de yaşadık. Ertelediğimiz yarışlarımız oldu. Tüm motosiklet tutkunlarının ilgisiyle kazasız, belasız 2016 yılını kapattık. Ülkemizi başarı ile temsil ettiğimiz bir sene oldu. Kenan'ın Avrupa şampiyonluğu, Harun'un Avrupa 3'üncülüğü ve 10 yakın sporcularımızda ülkemizi temsil ettiği bir seneyi yaşadık" dedi.



"KENAN'ıN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ÇOK SEVİNDİK"

Bu sezon en fazla üzüldükleri şeyin iptal olan yarışların olması olduğunu belirten Başkan Uçar, "Sporcularımızda bu imkan geri kalması bizi üzdü. En sevindiğimiz olay ise Kenan'ın dünya şampiyonlu ile Harun'un da son yarışta yaptığı ile beraber Avrupa 3'üncülüğüne ulaşması bizim için en mutlu anlardı" şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞI'NI DAHA ÇOK OKUTMAK"

2017 yılındaki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Uçar, "Daha büyük hazırlıklarla sezona başlayacağız. Kenan'ın önderliğinde başlayacağız ve devam edeceğiz. Kenan'ın liderliğinde pistte yarışacak takımımız çok daha güçlü olacak. Ülkemizin sesini daha fazla duyurduğumuz, daha fazla İstiklal Marşı'nı okuttuğumuz, bayrağımızı daha fazla göndere çektirdiğimiz bir sene olacaktır diye hedefliyoruz. Ulusal yarışlarımızı da arttırdık. Daha fazla kitleye erişebileceğimiz bir sene olacaktır diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)