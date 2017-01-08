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2017 dakika boyunca voleybol oynadılar
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2017 dakika boyunca voleybol oynadılar

Macaristan'ın Erd şehrinde 2017 dakika boyunca mutluluk için voleybol oynandı. Erd Voleybol Kulübü tarafından organize edilen ve Macaristan Voleybol Federasyonu tarafından desteklenen etkinliğe çeşitli liglerde yer alan 10 voleybol takımı katıldı.

Macaristan'ın Erd şehrinde 2017 dakika boyunca mutluluk için voleybol oynandı. Erd Voleybol Kulübü tarafından organize edilen ve Macaristan Voleybol Federasyonu tarafından desteklenen etkinliğe çeşitli liglerde yer alan 10 voleybol takımı katıldı.
7 Ocak'ta saat 00.00'da Erd şehrinde başlayan voleybol maratonuna 120 erkek ve kadın voleybolcu katıldı. Maçlar 45 dakika üzerinden oynandı. Organizasyona katılan voleybolcular 2017 dakikalık aralıksız voleybol karşılaşmalarını bugün TSİ 11.30'da sonlandırdı. 2017 dakika boyunca oynanan voleybol maçları boyunca takımlar toplam 9 maç yaparken, uykusuz kalan voleybolcular tribünlere serdikleri yer yataklarında uyudu. Voleybolcuların maraton sonunda mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

DEMERE: "HER YIL BİR DAKİKA ÜZERİNE KOYARAK 2017'YE GELDİK"
Bu organizasyonu 2009 yılında başlatan Erd Voleybol Kulübü Başkanı Laszlo Demeter 2017 dakikalık maratonun sonunda İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında 2009 dakikalık voleybol maratonuna başladıklarını, her yıl bir dakika üzerine koyarak 2017 yılına geldiklerini söyledi. Demeter, sporcuların salonda uyuduklarını, dinlendiklerini, yemeklerini yediklerini Macaristan Spor Bakanlığı ve Macaristan Voleybol Federasyonu desteği ile bir organizasyon daha gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

SZABO: "TRİBÜNDE UYUDUK"
Organizasyonda voleybol oynayan Dorotya Szabo, 2017 dakika boyunca takımının 9 maç yaptığını, kendisinin sadece 2 maçta dinlendiğini, 7 maçta ise sahada ter döktüğünü söyledi. Takım arkadaşları gibi kendisinin de tribünlerde uyuduğunu ve yemek yediğini belirten Szabo, çok yorulduğunu fakat sonunda salondan mutlu ayrıldığını, önümüzdeki sene de organizasyona katılmak istediğini kaydetti.

ANDRAS: "ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA GELMEK İSTİYORUM"
Salonda sporcu olarak yerini alan erkek voleybolcu Andras ise geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları bu organizasyona bu yıl da katıldıklarını, çok yorulduklarını, tribünlere serdikleri süngerlerde uyuduklarını, yine de voleybolu seven sporcu olarak çok mutlu olduğunu, önümüzdeki yıl da gelmek istediğini söyledi.

GYENGE: "3 GÜN BOYUNCA 4 SAAT UYUYABİLDİM"
Andrea Gyenge, yılbaşı kutlamalarında yedikleri yemeklerden dolayı aldıkları kiloları bu organizasyon sayesinde verdiklerini, çok yorulduklarını, neredeyse 3 gün süren organizasyonda toplam 4 saat uyuyabildiğini, yorgunluğun önemli olmadığını, bugünden itibaren dinleneceğini ve önümüzdeki yıl da buraya gelmek istediğini açıkladı.
(Mehmet Başaran / İHA)
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