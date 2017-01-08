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2017 'arazi yatırımcılarının' yılı olacak
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2017 'arazi yatırımcılarının' yılı olacak

Aşıklar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşıkoğlu, yeni yıla merhaba derken kısa vadede kâr etmek isteyen yatırımcılara özel tavsiyelerde bulundu.

Aşıklar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşıkoğlu, yeni yıla merhaba derken kısa vadede kâr etmek isteyen yatırımcılara özel tavsiyelerde bulundu.

Başkent Ankara'da emlak, inşaat, otomotiv ve turizm başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren, sektörün önemli temsilcilerinden Aşıklar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşıkoğlu, 2017 yılında kazanmak isteyen yatırımcılara yol gösterici açıklamalar yaptı. Yüksek fiyatlar nedeniyle özellikle son bir yıldır konut satışlarında ciddi düşüş yaşandığını ve bu durum göz önüne alındığında 2017 yılında en kârlı yatırımın arazi alımı olacağına dikkat çeken Aşıkoğlu, arazi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara işaret etti. Yatırım yapılan bölgenin ve imar durumunun büyük önem arz ettiğini ifade eden Aşıkoğlu, parselin değerini imar durumunun belirlediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Arazi yatırımlarının en önemli noktası, lokasyondur. Kentlerin gelişim yönleri doğrultusunda olan arazilerin imar programlarına dahil edilmesi yatırımınızdan büyük kazançlar elde etmenizi sağlar. İmar durumu, parselin değerini belirler. Yani arazileriniz arsa olur ve erişilebilecek nihai bedele erişilir. İmar geçmesi muhtemel bölgelerden yapılacak arazi yatırımları, 'doğru bir akılla' orta vadede yatırımcıların yüzünü güldürür. Planlı yerleşim alanlarına yakın olmak, göç alan bölgeye yakın olmak, ulaşım projelerinin gerçekleşeceği projelere yakın olmak bir diğer dikkat edilmesi gereken hususlardandır."

"Komşularınız size kazanç sağlayabilir"

Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatının son bir yılda yüzde 16 oranında artış göstermesi ve ivmenin bu yönde devam etmesinin alımı zorlaştırmasının yanı sıra döviz kurunun değişkenliği ve balon fiyatlar belirsizliğini de beraberinde getirerek alıcıyı da, satıcıyı da zor duruma düşürüyor. Daha kısa vadede kazanç sağlanması için de ipuçları veren Aşıkoğlu, "Prestijli projelerin hayata geçtiği veya geçeceği alanlara yakın bölgeler bu işin sırrı. Özellikle büyük şirketlerin yatırım şekli sadece bu basit mantığa dayanıyor. Orta vadede arazilerinizi kat karşılığı olarak inşaat firmalarına verme ihtimaliniz çok yüksek. Daha önce komşularınızın size kazandırabileceğini hiç düşündünüz mü? Özellikle üst gelir grubunun tercih ettiği arazi bölgelerine ve yerleşim alanlarına yakın araziler daha kısa vadede kazandırıyor" dedi.

"Bunları unutmayın"

Aşıkoğlu, yatırım yapılan arazinin inşaata elverişli olup olmadığını araziyi almadan önce test ettirmenin ve bilirkişilerle hareket ederek zemin etüdü yaptırmanın önemine dikkat çekti. Bugüne kadar uzun vadede yapılan arsa yatırımının istisnasız her şartta kazandırdığını ifade eden Aşıkoğlu, kriz dönemlerinde bile toprağın hiç kaybettirmediğini söyledi. Kısa ve orta vadede kazanmak isteyen yatırımcılar için 2017'nin en doğru zaman olduğuna işaret eden Aşıkoğlu, "Arazi yatırımı, ekonomiden bağımsız bir yatırım modeli değildir. 2017 yılının görünen ekonomik parametreleri arazileri işaret ediyor. Ekonomimizin normale dönmesiyle bu yıl alınacak arazilerin değerlenmesi doğru orantılı olacak" dedi.
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