Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülünü Oktay Kaynarca alırken İlçe Belediye Başkanı Ödülünü ise Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.

Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülünü Oktay Kaynarca alırken İlçe Belediye Başkanı Ödülünü ise Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Zincirlikuyu'da bulunan bir oteldeki törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene çok sayıda davetli katıldı. Sinema, televizyon ve müzik camiasının önemli isimlerinin katıldığı töreni Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun sundu. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Tiyatronun, müziğin, sinemanın, medyanın içinde bulunduğu bir organizasyon haline gelsin. Tüm dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi siz değerli sanatçılarla beraber gönderelim. Oylamaya katılan bir milyon 88 bin vatandaşımıza, jüri ödüllerine iştirak eden siz değerli sanatçılarımıza, organizasyonu takip eden siz değerli basın mensuplarına, organizasyonu yüzden fazla televizyona canlı olarak nakleden İhlas Haber Ajansına sonsuz teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
"Oyuncuların bu tür motivasyonlara ihtiyaçları var"
Halk oylaması sonucunda yılın erkek dizi oyuncusu seçilen Oktay Kaynarca, "Oyuncuların bu tür motivasyonlara ihtiyaçları var. Çok anlamlı bir ödül benim için. Halk oylamasıyla yapılmış bir ödül. Benim için farklı bir anlamı var. Bizi layık gördüğünüz için, bizi seyrettiğiniz için, bizim size değer bilmemize izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.
"Diyarbakır 12 bin yıllık tarihi olan bir şehir"
Gecede daha sonra halk oylarıyla 'Yılın İlçe Belediye Başkanı' seçilen Diyarbakır Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan bir konuşma yaptı. 15 Temmuz Şehitlerini anarak sözlerine başlayan Başkan Bilal Özkan, "Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim burada olmamız özel bir durum. Diyarbakır, Sur'da 1 yıl önce görevlendirildik. 25 yıldır kaynaklarını teröre aktarmış ve maalesef halkla hizmetlerin buluşmadığı bir belediye vardı. Bu vesileyle Sur'da verdiğimiz 85 şehidimizi rahmetle anıyorum. Diyarbakır 12 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Peygamberler ve sahabeler şehri. Bu zorlu görevimizde bizlere güvenen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah onların güvenine layık olacağız' diye konuştu.
"Bu ödül Diyarbakır Sur halkınındır"
Başkan Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Gerek 15 Temmuz Şehitlerimiz, gerekse Sur Şehitlerimiz rahat uyusunlar. Biz onların yolundan, vatanın varlığı ve bütünlüğü yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Biz Tanrı Dağlarından Viyana'ya, Kırım'dan Hicaz'a kadar büyük bir coğrafyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Bu vesileyle Diyarbakır halkının selamlarını iletiyorum. Bu ödül Diyarbakır halkınındır, Sur halkınındır.'
15 Temmuz Şehitlerine adanan 2017 Altın Palmiye Ödülleri şöyle:
Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikaliyle Süheyl - Behzat Uygur
Yılın Sinema Ödülü: Dağ Filmi
Yılın Erkek Sinema Oyuncu Ödülü: Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisi
Yılın Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü: Serenay Sarıkaya
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülü: Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü: Deniz Çakır
Yılın Büyükşehir Belediyesi Ödülü: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Nihat Çiftçi
Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülün: Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.
(Oğuzcan Yazar /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English