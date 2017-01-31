'2017-2018 sezonunda video hakem sistemi kullanılmalı'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2017-2018 sezonunda video hakem sisteminin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2017-2018 sezonunda video hakem sisteminin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, video hakem sistemini Kulüpler Birliği Vakfı olarak desteklerini ve 2017-2018 sezonunda başlaması gerektiğini belirterek, "Sadece bir oyuncu hakemin yanına gitsin. İki takım kaptanı bir olayda hakemin yanına gidiyor. Orada geçen zamana baktığımızda bu sistemin olması daha mantıklı. Video hakemliğini bir yıldır hiç dilimden düşürmedim. Destekliyorum. Şampiyonluğun, küme düşmenin küçük ayrıntılara bağlı olduğu futbolda bu teknolojiye hayır diyemeyiz. FIFA da bunla ilgili çalışma yapıyor. 13 ülkede deneniyor. İtalya'da son maçlar hep denendi. Biz Kulüpler Birliği olarak 2017-2018 sezonunda kullanılmasını istiyoruz. Tüm kulüplerin bunda mutabık olduğunu söyleyebilirim. Gol çizgisi teknolojisini kullanmıyoruz. Bunu da kullanmalıyız. Niye kullanmayalım. Futbolun içinde büyük paralar dönüyor. 18 tane yeni stat dünyanın neresinde var böyle teknolojik statlar. Hem maddi hem de hedef konusunda kayba neden oluyor" şeklinde konuştu.

Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "İhale bedelini sabitlemeye çalışıyorlar" şeklindeki açıklamalarına ilişkin ise, "Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkür etmeli. Bizim işimiz tek taraflı değil ki. Dolayısıyla bu yayın ihalesi Türk futbolu için bir devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almamalı. 1 kulübün imza atmamasından dolayı yayın ihalesi iptal olmaz. Yayın ihalesinde Fenerbahçe her toplantıda temsil edildi. İhale bitti, imzalar atıldı, biz kulüpler olarak muvafakatname verdik. Bunda sorun olmamalı. Aziz bey madem öyle düşünüyor. İhaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı" dedi.

