2017-18 futbol sezonu transfer dönemi başladı

2017-2018 futbol sezonu 1. transfer tescil dönemi, bugün başladı. Kulüpler, transferlerini 8 Eylül 2017 tarihine kadar kadrosuna katabilecek.
2017-2018 futbol sezonu 1. transfer tescil dönemi, bugün başladı. Kulüpler, transferlerini 8 Eylül 2017 tarihine kadar kadrosuna katabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2. transfer tescil dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.
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