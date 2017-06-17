2017-18 futbol sezonu transfer dönemi başladı

2017-2018 futbol sezonu 1. transfer tescil dönemi, bugün başladı. Kulüpler, transferlerini 8 Eylül 2017 tarihine kadar kadrosuna katabilecek.

2017-2018 futbol sezonu 1. transfer tescil dönemi, bugün başladı. Kulüpler, transferlerini 8 Eylül 2017 tarihine kadar kadrosuna katabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2. transfer tescil dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.

