2016 yılında şampiyon olan motosikletçiler ödüllerini aldı

2016 yılında kupa alan motosikletçilere, düzenlenen 2016 Şampiyonlar Gecesi'nde kupaları verildi.

2016 yılında kupa alan motosikletçilere, düzenlenen 2016 Şampiyonlar Gecesi'nde kupaları verildi.

Motorsiklet Federasyonu tarafından düzenlenen '2016 Şampiyonlar Gecesi' etkinliği Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Türkiye Motorsiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Akdeniz Motosiklet Birliği Başkanı Abdellah Laraichi, sporcular ile aileleri katıldı. Ödül gecesinde Süpermoto, Motokros, Drag, Enduro, ATV, Süper Enduro ve Sujeti kategorilerinde şampiyon olan 210 sporcuya ve takımlara kupalarını verildi.

Organizasyonda ayrıca Bekir Yunus Uçar, Akdeniz Motosiklet Birliği Başkanı Abdellah Laraichi'ye hediye verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)