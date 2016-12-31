31.12.2016 10:59 2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı

Siirt Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında hizmet veren halk otobüslerinin, 2016 yılında 1 milyon 807 bin 385 yolcu taşıdığı belirtildi. Siirt Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında hizmet veren halk otobüslerinin, 2016 yılında 1 milyon 807 bin 385 yolcu taşıdığı belirtildi.



Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 01 Ocak 2016 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasında kent genelinde 10 hatta 22 otobüs seferlerinde 1 milyon 807 bin 385 vatandaşın toplu taşıma araçlarını tercih ettiği, bunun da günlük yaklaşık 5 bin 140 vatandaşa tekabül ettiği belirtildi.

