10.01.2017 20:47 2016'nın 'YILDIZ'ları ödüllerini alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından düzenlenecek Yılın Yıldızları Ödülleri, medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirecek. 35 bine yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek oylama sonucunda belirlenen '2016'nın En Beğenilenleri' ödüllerini alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından düzenlenecek Yılın Yıldızları Ödülleri, medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirecek. 35 bine yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek oylama sonucunda belirlenen "2016'nın En Beğenilenleri" ödüllerini alacak.



YTÜ İşletme Kulübü, bu yıl 15. kez Yılın Yıldızları Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturuyor. Marka Tescil Belgesi ile belgelenen ve her sene çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren Yılın Yıldızları Ödülleri, bu yıl da sanat, spor, ekonomi ve televizyon dünyasından önemli isimleri buluşturacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Perşembe akşamı düzenlenecek tören için 35 bine yakın öğrenci oylamaya katılabilecek. Oylama sonucunda binlerce öğrencinin tercihlerine göre belirlenecek "2016 Yılında Türkiye'nin En Beğenilenleri" ödüllerini alacak.



Törende yılın kadın şarkıcısı, yılın erkek şarkıcısı, yılın müzik grubu kategorilerinin yanı sıra yılın ekonomisti, yılın şov programı, yılın iş adamı ve yılın iş kadını, yılın şirketi, yılın kanalı, yılın sivil toplum kuruluşu gibi 32 ayrı kategoride ödüller verilecek. "Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri" olarak anılan Yılın Yıldızları Ödülleri törenine medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Etkinlikle ilgili kategorilere ve detaylara www.yilinyildizlari.com adresinden ulaşılabilecek.

