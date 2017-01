06.01.2017 15:49 2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, 2016 yılında Samsun bölgede toplam 100 organ ve doku naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.



2016 yılında Türkiye genelinde kendilerine organ veya doku bulunamayan 2 binin üstünde hasta hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 2016 yılında toplamda 7 binin üzerinde organ ve doku nakli yapılırken Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya ve Tokat'ı kapsayan Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından 2016 yılında toplam 100 organ ve doku naklinin gerçekleştirildiği belirtildi.



Organ nakli sayısında her sene daha ileri gitmelerine rağmen organ bekleyen kişi sayısında azalma olmadığını belirten Dr. Mehmet Kazak, "Organ bağışı ve nakli konusu ülkemizde her geçen gün daha da artıyor. Canlıdan organ nakli sayısında gayet iyi durumda olmamıza rağmen kadavradan organ nakli konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim işin en zor kısmı beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarını ikna etme kısmıdır. Hasta yakınlarının biri bile olumsuz olsa o kadavradan organ alamıyoruz. Organ naklinde yıllar öncesine göre bayağı iyi seviyelere geldik. 2016 senesi boyunca her yerde organ bağışı konusu hakkında bilgilendirici seminerler verdik ve kalabalık mekanlarda stantlar açarak vatandaşları bilinçlendirdik. Bu çalışmalar neticesinde bundan 5 sene önce Samsun'da 200 olan gönüllü organ bağışçısı sayısı bugün 10 binlere kadar çıktı. 2016 yılında Samsun'da 186 beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 41'i donör oldu. 2016 yılında Samsun bölgeye bağlı illerde toplam 100 tane organ ve doku nakli gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların organ bağışı konusunda daha da bilinçlenmesi yönünde çalışmalarımız sürecek ve daha çok organ bekleyen hastaya ulaşmaya çalışacağız" dedi.