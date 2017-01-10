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2016-2017 sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri başladı
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2016-2017 sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen olan 2016-2017 Sezonu Devre Arası Temsilci Semineri, bugün Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen olan 2016-2017 Sezonu Devre Arası Temsilci Semineri, bugün Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde başladı.
Seminerin açılışında Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK Başkanvekili Metin Tokat, kurul üyeleri Bedri Dölkeleş, Ahmet Erdoğan, Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, Temsilciler Kurulu Üyeleri Servet Sarıkaya, Neslihan Kaya, Burhan Cuci ve Yakup Aksoy hazır bulundu. Şehitlerimiz anısına yapılan Saygı Duruşu'nun ardından okunan İstiklal Marşı sonrasında Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı Yyaptığı konuşmada; "Türkiye'yi etkisi altına alan zorlu kış koşullarına rağmen bugün Antalya'da bir aradayız. Temsilciler Kurulu olarak liglerin ilk yarısını başarılı bir şekilde geride bıraktık. Müsabakaların güvenli şekilde oynanması için yapılan organizasyon çalışmaları sevindirici bir şekilde devam ediyor. Hakem ve gözlemci kurullarıyla aynı yerde eğitim yapmak; sadece sahada değil saha dışında böylesi sosyal bir ortamda da birlikte olmak sevindirici. İlk devredeki hassasiyetin ikinci devrede de devam etmesini temenni ediyorum. İkinci devrede hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Açılışa katılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da yaptığı konuşmada; "Futbol ailesinin en önemli üç kurumu bu çatı altında ikinci devreye hazırlanıyor. Hakemler, gözlemciler ve temsilciler; modern futbolun vazgeçilmez öğeleridir. Hakemlerimizin sahada güven içinde sağlıklı görev yapması konusunda en etkili hizmeti sürdüren siz değerli temsilcilere katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İkinci devre hepinize sonsuz başarılar diliyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu Üyesi Bedri Dölkeleş; ilk devrenin değerlendirmesini yaptı. Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin'in İdari Konulardaki Uyarıları'ndan sonra Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Bülent Cevatemre ve Üst Klasman Temsilcisi Süleyman Arkan müsabakalarda yaşadıkları olaylarla ilgili tecrübelerini aktardı. Bedri Dölkeleş, rapor hataları ve bilgilendirmede bulundu. Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcileri'nin gruplar halinde katıldığı seminer 12 Ocak'a kadar sürecek.
(Mürselin Kılıç/İHA)
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