06.02.2017 11:53 2010 KPSS sorularının sızdırılmasında 5. dava başladı

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin şüpheliler hakkında açılan 5. davanın ilk duruşması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin şüpheliler hakkında açılan 5. davanın ilk duruşması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin şüpheliler hakkında açılan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammed Sait Gülen ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun da bulunduğu 5. davanın ilk duruşmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Sanık Muhammed Sait'in CMK tarafından aranan avukatı Ramazan Güler, zanlının vekaletle avukatı olduğunu belirterek çekilme talebinde bulundu.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

