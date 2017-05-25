200 metre yükseklikte kaykayla kaydılar

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak '350 metre' yükseklikte özçekim yapan Pavel Smirnov, bu kez Şişli'de bir 200 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısından kaykayla kaydı. O anlar kaydeden Smirnov, yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapan Pavel Smirnov, bu kez Şişli'de bir 200 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısından kaykayla kaydı. O anlar kaydeden Smirnov, yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı Pavel Smirnov yine çılgın ve bir o kadar da tehlikeli bir olaya imza attı. Rooftopper adı verilen tırmanma ve parkur sporcusu Smirnov, bu kez Şişli'de 200 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısına çıktı. Burada selfie çeken Smirnov, önce üstünü ardından da çantasındaki kaykayı çıkarttı. Çatının bir köşesinden diğer köşesine yürüyen Smirnov ardından kaykayına çıkarak kaymaya başladı.

Smirnov kaykayın üzerinde bir köşeden diğer köşeye kısa bir süre kaydı. Durdurduğu yerlerde tekrar hızlanan Smirnov, noktaya varınca kaykayın üzerinden çatıya geri atladı. Genç adamın metrelerce yükseklikte yaptığı tehlikeli şovu da kaydetmeyi ihmal etmedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)