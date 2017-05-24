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200 kiloluk çelik kasayı böyle çaldılar
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200 kiloluk çelik kasayı böyle çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat firmasına giren hırsızlar, çaldıkları 200 kiloluk çelik kasayı pencereden güçlükle çıkarıp, araca yükleyerek kayıplara karıştı. Maskeli hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat firmasına giren hırsızlar, çaldıkları 200 kiloluk çelik kasayı pencereden güçlükle çıkarıp, araca yükleyerek kayıplara karıştı. Maskeli hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren inşaat firmasına ait büroya dün gece hırsız girdi. Plakası sökülmüş hafif ticari araçla gelen 5 hırsız, işyerinin yan penceresine yaklaştı. İkisi maskeli 5 hırsızdan 3'ü, saat 03.28'de pencereyi zorlayarak açıp içeri girdiler. Yazıhaneyi alt üst eden hırsızlar, dolabın yanındaki çelik kasayı fark etti. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı açamayan hırsızlar, kasayı çalmaya karar verdi. Hırsızlar, 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı kaldırarak, pencereden güçlükle dışarı attı. Hırsızlar, çaldıkları kasayı araca yükleyip kayıplara karıştı.
131 bin lira çaldılar
İş yeri sahibi Mehmet Kaya, sabah saatlerinde işe geldiğinde yazıhanenin dağınık olduğunu ve kasanın çalındığını fark edince emniyete haber verdi. İçerisinde 35 bin lira nakit ile 96 bin liralık çekin bulunduğu kasayı çalan hırsızların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
10 dakika süren hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın yönünün ise hırsızlardan biri tarafından başka tarafa çevrildiği görüldü.
Mehmet Kaya, "Akşam büroyu kilitleyip gittik. Gece hırsızlar camı kırıp içeri girmişler. Sadece çelik kasayı alıp gitmişler. Herhangi bir elektronik eşya çalmamışlar. Kasanın içinde nakit, çek ve senet olmak üzere yaklaşık 135 bin lira vardı. Görüntülere yansıyan 5 kişi var. Polise şikayette bulunduk. Emniyet ekiplerine güveniyoruz, en kısa sürede hırsızlar yakalanacak" dedi.
(Salih Bakıcı/İHA)

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