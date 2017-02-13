13.02.2017 14:18 200 kilogram patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallerde bulunan 200 kilogram patlayıcı imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallerde bulunan 200 kilogram patlayıcı imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir Mahallelerinde el yapımı patlayıcıların imhası ile tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgedeki çalışmalarda 200 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Ele geçirilen patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)

