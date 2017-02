11.02.2017 09:44 200 kadın kasap binlerce ton et işliyor

Bursa'da, 6 bin kişiye istihdam sağlayan et restoranları zincirinde çalışan 200 kadın kasap, günde binlerce ton et işliyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında 30 şubede 6 bin kişinin çalıştığı Bursa merkezli et restoranının üretim tesislerinde 200 kadın kasap göreve yapıyor. Kadın kasaplar her gün binlerce ton et işliyor. Yenişehir ilçesinde bulunan tesislerde 500 kişinin çalıştığını söyleyen firma sahibi Yusuf Akkaş, "Bu 500 çalışanın 350-400 kadarı kadın. Kadınların kasaplık yapabildiği nadir üretim tesislerinden birisiyiz. Çünkü erkek kasap zor bulunuyor" dedi.

Dana karkas etleri yere değmeden işlemek için modern bir hat kurduklarını belirten Akkaş, "Bu bölümde kadınlar da çalışabiliyor. Kas gücü fazla gerekmediği için ince işçiliği kadınlar yapıyor. Zaten kadın eli değen ürünler daha temiz ve leziz. Onların temizlikteki hassasiyetinin artılarını kullanıyoruz. Kendi köyümüz bu bölgede olduğu için rahatlıkla kadın eleman bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

35 bin dönüm arazide 15 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarının altını çizen Akkuş, "Çok büyük tedarikçilerimiz var. Bu tedarikçilerimizden bir tanesi Konya Torku Şeker. 30 binin üzerinde müstahsili ve üreticisinden seçerek hayvan alıyoruz. Şu an yüzde 70-80 danamızı bu firma üzerinden tedarik ediyoruz. Yenişehir Kızılhisar köyünde kendi çiftliğimiz var. Orada da değişik yemlerle üretimler yapıyoruz. 2016 yılında 60 milyon misafir ağırladık. Nasip olursa bu yılda 10 şube açmayı düşünüyoruz. Bunların 2017 içinde açılacak şubelerin çoğunluğu İstanbul bölgesinde olacak. İzmir'de de 2 şubemiz açılacak" diye konuştu.



"2018 İÇİN ÇOK BÜYÜK PAZARLARDA OLACAĞIZ"

Osmanlı'nın mirası köfteyi dünyada herkese satabileceklerini söyleyen Akkaş, "2017 için yetişmez belki, ama 2018 için çok büyük pazarlarda olacağız. Türkiye'de 22 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu gelişmemizi yurt dışında belki 1-2 yıl içeriside yapabileceğimize inanıyoruz. Dünyada bu ülkenin lokomotif bir gıda firması olabileceğine inanıyoruz. Bizi herkes tanıyor, biliyor. Ağızdan tavsiyelerle yapılan reklam çok daha güçlüdür bizim için. Müşterilerimiz bizlere kefil oluyorlar. Bizleri ziyaret eden müşterilerimiz üç sürprizle karşılaşıyorlar. Bir kere çok hızlı geliyor köfteleri, burada beklediğinin üstünde bir hizmet sunuyoruz. İkincisi hakikaten çok lezzetti. Evet, hızlı geldi ama şöyle mi böyle mi diye düşünürken yedikleri zaman 'evet çok lezzetliymiş' diyorlar. Üçüncüsü de kasaya geldiklerinde hesap beklendiklerinin çok altında oluyor. Bu gördükleri üç şeyle birlikte zaten bizi sahiplenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Günde 500 ile bin arası arası küçük baş, 100-150 arası dana işlediklerini sözlerine ekleyen Akkaş, "Tonaj olarak bakarsanız 25-30 tonlarda köftemiz var. Bunun yanında 5- 6 ton sucuğumuz var. Daha sonra diğer etlerimiz var. Kasap reyonlarımızda çiğ et satışlarımız var. Günlük toplam 50 tona yakın ürün işlenmiş, paketlenmiş günlük sevk ediliyor. Yazın günde bazen 3 kez sevkiyat yapıyoruz. Biz tazeciyiz" dedi.

Akkaş, "Bugün Bursa bölgesinde çalışan Türkiye'nin büyük otellerdeki yıldızlı aşçıları bizim fabrikamızı ziyaret etti. Kendileri bizlere gönüllü müfettişlik yapıyorlar. Ürünlerimizi test edip restoranlarımızı kontrol ediyorlar. Tavsiyelerini bizlere sunuyorlar" şeklinde konuştu.

(Samet Doğru / İHA)