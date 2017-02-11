Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
200 kadın kasap binlerce ton et işliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

200 kadın kasap binlerce ton et işliyor

Bursa'da, 6 bin kişiye istihdam sağlayan et restoranları zincirinde çalışan 200 kadın kasap, günde binlerce ton et işliyor.

Bursa'da, 6 bin kişiye istihdam sağlayan et restoranları zincirinde çalışan 200 kadın kasap, günde binlerce ton et işliyor.
Türkiye'nin farklı noktalarında 30 şubede 6 bin kişinin çalıştığı Bursa merkezli et restoranının üretim tesislerinde 200 kadın kasap göreve yapıyor. Kadın kasaplar her gün binlerce ton et işliyor. Yenişehir ilçesinde bulunan tesislerde 500 kişinin çalıştığını söyleyen firma sahibi Yusuf Akkaş, "Bu 500 çalışanın 350-400 kadarı kadın. Kadınların kasaplık yapabildiği nadir üretim tesislerinden birisiyiz. Çünkü erkek kasap zor bulunuyor" dedi.
Dana karkas etleri yere değmeden işlemek için modern bir hat kurduklarını belirten Akkaş, "Bu bölümde kadınlar da çalışabiliyor. Kas gücü fazla gerekmediği için ince işçiliği kadınlar yapıyor. Zaten kadın eli değen ürünler daha temiz ve leziz. Onların temizlikteki hassasiyetinin artılarını kullanıyoruz. Kendi köyümüz bu bölgede olduğu için rahatlıkla kadın eleman bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
35 bin dönüm arazide 15 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarının altını çizen Akkuş, "Çok büyük tedarikçilerimiz var. Bu tedarikçilerimizden bir tanesi Konya Torku Şeker. 30 binin üzerinde müstahsili ve üreticisinden seçerek hayvan alıyoruz. Şu an yüzde 70-80 danamızı bu firma üzerinden tedarik ediyoruz. Yenişehir Kızılhisar köyünde kendi çiftliğimiz var. Orada da değişik yemlerle üretimler yapıyoruz. 2016 yılında 60 milyon misafir ağırladık. Nasip olursa bu yılda 10 şube açmayı düşünüyoruz. Bunların 2017 içinde açılacak şubelerin çoğunluğu İstanbul bölgesinde olacak. İzmir'de de 2 şubemiz açılacak" diye konuştu.

"2018 İÇİN ÇOK BÜYÜK PAZARLARDA OLACAĞIZ"
Osmanlı'nın mirası köfteyi dünyada herkese satabileceklerini söyleyen Akkaş, "2017 için yetişmez belki, ama 2018 için çok büyük pazarlarda olacağız. Türkiye'de 22 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu gelişmemizi yurt dışında belki 1-2 yıl içeriside yapabileceğimize inanıyoruz. Dünyada bu ülkenin lokomotif bir gıda firması olabileceğine inanıyoruz. Bizi herkes tanıyor, biliyor. Ağızdan tavsiyelerle yapılan reklam çok daha güçlüdür bizim için. Müşterilerimiz bizlere kefil oluyorlar. Bizleri ziyaret eden müşterilerimiz üç sürprizle karşılaşıyorlar. Bir kere çok hızlı geliyor köfteleri, burada beklediğinin üstünde bir hizmet sunuyoruz. İkincisi hakikaten çok lezzetti. Evet, hızlı geldi ama şöyle mi böyle mi diye düşünürken yedikleri zaman 'evet çok lezzetliymiş' diyorlar. Üçüncüsü de kasaya geldiklerinde hesap beklendiklerinin çok altında oluyor. Bu gördükleri üç şeyle birlikte zaten bizi sahiplenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Günde 500 ile bin arası arası küçük baş, 100-150 arası dana işlediklerini sözlerine ekleyen Akkaş, "Tonaj olarak bakarsanız 25-30 tonlarda köftemiz var. Bunun yanında 5- 6 ton sucuğumuz var. Daha sonra diğer etlerimiz var. Kasap reyonlarımızda çiğ et satışlarımız var. Günlük toplam 50 tona yakın ürün işlenmiş, paketlenmiş günlük sevk ediliyor. Yazın günde bazen 3 kez sevkiyat yapıyoruz. Biz tazeciyiz" dedi.
Akkaş, "Bugün Bursa bölgesinde çalışan Türkiye'nin büyük otellerdeki yıldızlı aşçıları bizim fabrikamızı ziyaret etti. Kendileri bizlere gönüllü müfettişlik yapıyorlar. Ürünlerimizi test edip restoranlarımızı kontrol ediyorlar. Tavsiyelerini bizlere sunuyorlar" şeklinde konuştu.
(Samet Doğru / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Van'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı
Şehir hastanesinde vale hizmeti
Filipinlerde 6.5 büyüklüğünde deprem: 15 ölü
Bitlis'te kar kalındığı 3 metreyi aştı
Diyarbakır'da 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi
Bebek bezlerinin içinden kaçak sigara çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
TSK'dan Rusya'ya yanıt
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Meteoroloji'den yine kritik uyarı! İstanbul için kar alarmı
Meteoroloji'den yine kritik uyarı! İstanbul için kar alarmı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Van'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı
Van'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı
Şehir hastanesinde vale hizmeti
Şehir hastanesinde vale hizmeti
Filipinlerde 6.5 büyüklüğünde deprem: 15 ölü
Filipinlerde 6.5 büyüklüğünde deprem: 15 ölü
Bitlis'te kar kalındığı 3 metreyi aştı
Bitlis'te kar kalındığı 3 metreyi aştı
Diyarbakır'da 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 ton 211 kilo esrar ele geçirildi
Bebek bezlerinin içinden kaçak sigara çıktı
Bebek bezlerinin içinden kaçak sigara çıktı
El Bab'a askeri sevkiyat
El Bab'a askeri sevkiyat
Tunceli'de ele geçirildi!
Tunceli'de ele geçirildi!
Güvenlik görevlisini böyle öldürdü
Güvenlik görevlisini böyle öldürdü
43 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
43 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Kayıp 2 kişinin teröristlerce öldürüldüğü tespit edildi
Kayıp 2 kişinin teröristlerce öldürüldüğü tespit edildi
Kuzudan korkan koyunlar güldürdü
Kuzudan korkan koyunlar güldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English