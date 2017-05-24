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200 bin TL'lik lüks aracı taksiye çevirdi
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200 bin TL'lik lüks aracı taksiye çevirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan bir yıllık şoför Alper Gümüş, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan son model lüks arabayı 140 bin liraya alarak taksi yaptı. Gümüş, müşterilerine aracın taksi olduğunu inandırmakta zaman zaman güçlük yaşadığını söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan bir yıllık şoför Alper Gümüş, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan son model lüks arabayı 140 bin liraya alarak taksi yaptı. Gümüş, müşterilerine aracın taksi olduğunu inandırmakta zaman zaman güçlük yaşadığını söyledi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yıldır taksicilik yapan ve piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan otomobilini taksiye çeviren Alper Gümüş, müşterilerin ilgisiyle karşılaşıyor. Gebze'de bulunan bir alışveriş merkezindeki taksi durağında hizmet veren Gümüş, lüks aracını müşterilerinin daha rahat daha kaliteli daha konforlu daha güvenilir bir yolculuk yapması için aldığını söyledi.
Taksiciliğin kendisi ile özdeşleşen bir meslek olduğunu belirten Alper Gümüş, "Bir yıldır taksicilik yapıyorum. Ankara'da yaşıyordum. Ankara'dan döndükten sonra bu işe başlamama bir arkadaşım vesile oldu. Önce yardım etme amaçlı başladım. Daha sonra kendi mesleğim olarak görüp işin içine tamamıyla girdim. Artık taksicilik benim bir mesleğim. Kendimle özdeşleştirdiğim bir meslek. Ondan dolayı daha rahat daha kaliteli daha konforlu daha güvenilir bir hizmet sunmak için bu aracı aldım. Devletimizin bize sağlamış olduğu ÖTV indirimi sayesinde yüzde 60 indirimli aldık arabayı. Aracın fiyatı yaklaşık 200 bin TL idi. Devletin bize sağladığı ÖTV indirimi ile 140 bin TL'ye aldık aracı" dedi.

"7'DEN 70'E HERKESİN BEĞENEREK, İLGİ GÖSTEREREK KULLANDIĞI BİR ARACIM VAR"
Müşterilerden güzel tepkiler aldığını söyleyen Gümüş, "Bu aracın taksi olduğuna inanmayanlar var. Memnun kalanlar var. 7'den 70'e herkesin beğenerek ilgi göstererek kullandığı bir aracım var. Müşterilerimizden güzel tepkiler alıyoruz. Aracın konforundan, daha güvenilir yolculuk yaptıklarından bahsediyorlar. Memnun kaldıklarını söylüyorlar. Taksimetre ücreti ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koymuş olduğu bir taksimetre fiyatımız var. Onun ne üstüne çıkabiliyoruz ne altına inebiliyoruz. Taksimetre ücretimiz açılış 3 TL olmak üzere sabittir" şeklinde konuştu.

"GEBZE'NİN BUNU HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Gebze'deki ilk ve tek lüks taksi olduğunu belirten Gümüş, "Müşteriler taksiyi kullanmak istediklerinde taksimetre aynı mı, farkı var mı, lüks araç olduğu için daha fazla yazıyor mu diye soru yöneltiyorlar. Biz de onlara taksimetrenin aynı ücretle açıldığını söylüyoruz. Gebze'de şu an için lüks taksi bende var. Kocaeli'de dördüncü lüks araç oldum. Gebze'de de bir ilki yaptık. İnşallah devamı da gelir. Diğer taksicilerin de almalarını tavsiye ediyorum. Gebze'nin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bundan dolayı almalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"BU ARACA BİNİNCE İNSAN KENDİNİ DAHA DEĞERLİ HİSSEDİYOR"
Lüks aracın daha konforlu olduğuna değinen müşteri Şule Sağlam ise, "Güzel hissettiriyor, zengin hissettiriyor, konforlu hissettiriyor. Diğer araçlara göre bu araca binince insan kendini daha değerli hissediyor. Diğer araçlara göre daha güvenli yolculuk yaptığımı hissediyorum" diye konuştu.
(Kaan Kızıl/İHA)

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