Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Afrika genelinde 12 büyükelçilik varken bu sayının 39'a yükseldiğinin altını çizen Erdoğan, Afrika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısının 33'e ulaştığını belirtti. Türkiye ile Sierra Leone'nın karşılıklı olarak büyükelçilik açması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarım savunma sanayi, balıkçılık, turizm, enerji ve eğitim gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. "Diplomatik pasaport hamilleri için vizeleri kaldıran anlaşmayı az önce gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Koroma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Koroma'ya FETÖ terör örgütü ile mücadeleye verdiği güçlü destek için teşekkür eden Erdoğan, "FETÖ'ye bağlı kurumun kapatılması için karar aldılar. Biz eğitim konusunun FETÖ'nün yaptığı bir istismar ve devlete sızma aracı değil, gerçek anlamda işbirliği vesilesi olmasını arzu ediyoruz. Bunu sağlamak için Türkiye bursları ve Maarif vakfımız ile dostlarımıza gerekli her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. İnşallah Maarif Vakfı, okulun devralınması için gerekli temasları yürütecek. TİKA aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz kalkınma yardımlarını da sürdüreceğiz. 2016 yılında 44 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyon dolara, orta vadede 250 milyon dolar seviyesine çıkartma gayretinde olacağız. Liderler olarak bu hedefi tutturma konusunda kararlıyız. Ben işadamlarımızı Batı Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya devam ediyorum. Yapacağımız ilk ziyarette işadamlarımızla birlikte oranın işadamları ile bir araya geleceğiz. Şunu açık ve net söyleyeyim, 20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır" dedi.

"YENİ AFRİKA AÇILIM POLİTİKANIZI DESTEKLİYORUM"
15 Temmuz darbe girişimine değinen ve Türk halkına darbe girişimini engellemede gösterdiği başarıdan ötürü teşekkür eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteklerden ötürü de teşekkür etti.
Ebola hastalığı ile yürüttükleri mücadeleden bahseden ve Türkiye'nin her platformda destek verdiğinin altını çizen Koroma, bir millet olarak Ebola'nın etkilerini hissetmeye devam ettiklerini kaydetti. Koroma, "Yeni Afrika açılım politikanızı desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Kişisel olarak birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiniz, bunlara ilaveten çatışmaların ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi ile ilgili bazı adımlar attınız. Bütün bunlar Afrika açılımı politikanızın son derece ciddi olduğunun göstergesi" dedi.
Ebola salgınının ülkesinde ekonomiyi durdurduğunu belirten Koroma, "Bu ziyaret yeni bir başlangıcı teşkil edecek. Son derece mükemmel olan ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak. Ticaret hacmimizi üst seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum. Büyükelçiliklerin açılması ile ticaret hacmi hedefimize ulaşmamız zor değil. Bütün bunların temelinde güvenlik yatıyor. Öncelikle barış ve güvenlik olmalı. Terörizmle mücadele konusunda yanınızdayız. Gereken adımları attık ve terörist grupların ülkelerimize sızma yönünde fırsatlar kapatıldı" diye konuştu.
(Derya Yetim /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da terör operasyonu: 1 gözaltı
Bodrum'da kartpostallık gün batımı
Gaziosmanpaşa'da polis operasyonu: 3 gözaltı
Trump'tan Comey açıklaması
Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a sert cevap
Avusturya hükümetinde koalisyon çatlağı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
Milyonlara müjde! 3 kritik reform geliyor
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Atatürk’e hakarete gözaltı kararı
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çatı aday sinyali!
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
ABD: Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da terör operasyonu: 1 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 1 gözaltı
Bodrum'da kartpostallık gün batımı
Bodrum'da kartpostallık gün batımı
Gaziosmanpaşa'da polis operasyonu: 3 gözaltı
Gaziosmanpaşa'da polis operasyonu: 3 gözaltı
Trump'tan Comey açıklaması
Trump'tan Comey açıklaması
Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a sert cevap
Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a sert cevap
Avusturya hükümetinde koalisyon çatlağı
Avusturya hükümetinde koalisyon çatlağı
AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü
AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü
ABD'nin YPG'ye hangi silahları vereceği belli oldu
ABD'nin YPG'ye hangi silahları vereceği belli oldu
HSK adayları belli oldu
HSK adayları belli oldu
İsmail Uyanık'tan Samsunspor'a moral ziyareti
İsmail Uyanık'tan Samsunspor'a moral ziyareti
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English