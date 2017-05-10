Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Afrika genelinde 12 büyükelçilik varken bu sayının 39'a yükseldiğinin altını çizen Erdoğan, Afrika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısının 33'e ulaştığını belirtti. Türkiye ile Sierra Leone'nın karşılıklı olarak büyükelçilik açması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarım savunma sanayi, balıkçılık, turizm, enerji ve eğitim gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. "Diplomatik pasaport hamilleri için vizeleri kaldıran anlaşmayı az önce gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Koroma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Koroma'ya FETÖ terör örgütü ile mücadeleye verdiği güçlü destek için teşekkür eden Erdoğan, "FETÖ'ye bağlı kurumun kapatılması için karar aldılar. Biz eğitim konusunun FETÖ'nün yaptığı bir istismar ve devlete sızma aracı değil, gerçek anlamda işbirliği vesilesi olmasını arzu ediyoruz. Bunu sağlamak için Türkiye bursları ve Maarif vakfımız ile dostlarımıza gerekli her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz. İnşallah Maarif Vakfı, okulun devralınması için gerekli temasları yürütecek. TİKA aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz kalkınma yardımlarını da sürdüreceğiz. 2016 yılında 44 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyon dolara, orta vadede 250 milyon dolar seviyesine çıkartma gayretinde olacağız. Liderler olarak bu hedefi tutturma konusunda kararlıyız. Ben işadamlarımızı Batı Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya devam ediyorum. Yapacağımız ilk ziyarette işadamlarımızla birlikte oranın işadamları ile bir araya geleceğiz. Şunu açık ve net söyleyeyim, 20. yüzyıla damgasını vuracak olan kıta Afrika Kıtası'dır" dedi.



"YENİ AFRİKA AÇILIM POLİTİKANIZI DESTEKLİYORUM"

15 Temmuz darbe girişimine değinen ve Türk halkına darbe girişimini engellemede gösterdiği başarıdan ötürü teşekkür eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteklerden ötürü de teşekkür etti.

Ebola hastalığı ile yürüttükleri mücadeleden bahseden ve Türkiye'nin her platformda destek verdiğinin altını çizen Koroma, bir millet olarak Ebola'nın etkilerini hissetmeye devam ettiklerini kaydetti. Koroma, "Yeni Afrika açılım politikanızı desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Kişisel olarak birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiniz, bunlara ilaveten çatışmaların ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi ile ilgili bazı adımlar attınız. Bütün bunlar Afrika açılımı politikanızın son derece ciddi olduğunun göstergesi" dedi.

Ebola salgınının ülkesinde ekonomiyi durdurduğunu belirten Koroma, "Bu ziyaret yeni bir başlangıcı teşkil edecek. Son derece mükemmel olan ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak. Ticaret hacmimizi üst seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum. Büyükelçiliklerin açılması ile ticaret hacmi hedefimize ulaşmamız zor değil. Bütün bunların temelinde güvenlik yatıyor. Öncelikle barış ve güvenlik olmalı. Terörizmle mücadele konusunda yanınızdayız. Gereken adımları attık ve terörist grupların ülkelerimize sızma yönünde fırsatlar kapatıldı" diye konuştu.

(Derya Yetim /İHA)