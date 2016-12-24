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20 yıldır baston yaparak geçimini sağlıyor
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20 yıldır baston yaparak geçimini sağlıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır baston yaparak geçimini sağlayan vatandaş teknolojiye karşı ayakta durma savaşı veriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır baston yaparak geçimini sağlayan vatandaş teknolojiye karşı ayakta durma savaşı veriyor.

Beytüşşebap'a bağlı Akçayol köyünde ikamet eden bir vatandaş 20 yıldır çeşitli ağaç dallarından yapmış olduğu bastonları satarak geçimini sağlıyor. 77 yaşındaki H. Sabri Varol, yıllardır baba mesleğini devam ettirmenin gururunu yaşıyor. Kato Dağı eteklerindeki Akçayol köyünde yaşamını sürdüren Varol, yapmış olduğu bastonları hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa çıkarıyor. Şırnak, Cizre, Yüksekova ve Irak'ın Zaho kentinde çarşılarda tezgah açan Varol yaptığı bastonları tanesini 10 ile 50 lira arasında satıyor. Günde iki baston yaptığını ifade eden H. Sabri Varol, "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce köy bekçisiydim. Özellikle çobanlar ve yaşlılar için baston yapıyorum. Bazılarını hayrıma yapıyorum, bazılarını ise satarak geçimimi sağlıyorum. Bastonları tanesini 10 lira ile 50 lira arasında satıyorum. Bu iş uğraştırıcı olduğu için günde iki tane baston ancak yapabiliyorum. Teknoloji ilerledikçe bu meslek yok oluyor. Artık bu işi yapmak isteyen yok. Elimde şimdi 30 adet hazır baston var. Bazen misafirler, yolcular gelir öylesine hediye olarak veriyorum' dedi.

Yırt içinde ve yurt dışında satış yapıyor

İki katlı evinin bir bölümünü atölyeye çeviren ve yıllardır baba mesleğini devam ettiren H.Sabri Varol yaptığı bastonları hem yurt içinde hem de yurt dışında satıyor. Beytüşşebap'ta baston ustası olarak nam salan Varol, çevre köylerden gelen siparişler üzerine baston yaparken, ayrıca yaptığı bastonları Cizre, Şırnak merkez, Yüksekova ve bazen de Kuzey Irak'ın Zaho kentinde çarşıda açtığı tezgahlarda satıyor.
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