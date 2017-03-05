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'20 yaşında askere giden Meclise de gider'
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'20 yaşında askere giden Meclise de gider'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili eleştirilere ilişkin, '20 yaşında askere giden Meclise de gider' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili eleştirilere ilişkin, "20 yaşında askere giden Meclise de gider" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı için Ünye'ye geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda aracın üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Akdağ, "Eniştesi olmakla iftihar ettiğim sevgili hemşehrilerim" diyerek başladığı konuşmasında, "Bizler sizlere ve ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi gene önümüzde bir referandum var. Yine birileri her zaman olduğu gibi buna karşı çıkıyorlar. Neymiş efendim, 18 yaşındaki birine milletvekilliği verilir miymiş? Peki o genç vatanını, milletini korumak için o yaşta askere giderken, bu vatan için gerekirse şehit olurken bir şey yokta, Meclise giderken niye karşı çıkıyorsun. Onlar bizim geleceğimizdir. Aslında bunlar 1946'dan beri iktidar olamıyorlar ya onun korkusu var bunlarda. Bu millet bunlara 70 yıldır geçit vermiyor ya onun telaşı var. Tek adam diyorlar. Aslında korkuları, çekindikleri milletin iradesi, sizin gücünüz. İşte bu güçten korkanlar, geçmişte sıkıştıkları zaman üstümüze orduyu saldılar, sıkıştıklarında medyayı üstümüze saldılar, hatta ve hatta sıkıştıklarında büyük sermaye güçlerini devreye soktular. Peki ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü, bu güçleri milletin gücüyle birleşip yok etmeye çalışıyor. İşte bundandır bunların çırpınışları. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü mazlum milletlerin desteği ve duasıyla devam ediyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HER HASTANIN KENDİ ODASININ OLMASI"
Bakan Akdağ, "Hedefimiz şehir hastaneleri, hedefimiz her hastanın kendi odasının olması, duş yerinin olması, dolabının, televizyonunun ve refakatçısının yatağının olduğu bir oda düşünüyoruz. Dün söyledim. Ordu'ya büyük bir hastane yapıyoruz. Bu hastaneler hem Ordu halkımız için, hem Şırnak'taki hastanız için, hem de tüm Türkiye'de bulunan hastalarımız için aynı şeyleri düşünüyoruz. Bunun için çalışmalar hızlı ve bürokrasiye takılmadan yürümek için 'Evet' diyoruz. Ülkenin daha hızlı gelişimi için 'Evet' diyoruz" dedi.
Mahalle muhtarları ve sandık başkanları ile toplantı yapmak üzere meydandan ayrılan Bakan Akdağ, toplantı yerine geçerken esnaflara hayırlı işler diledi.
(Hamza Alp / İHA)

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