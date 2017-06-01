20 ton domates yola saçıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 20 ton domates yüklü tır devrildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 20 ton domates yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uçarı Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada, Antalya'dan Mersin yönüne gitmekte olan Resul Olgun yönetimindeki 01 AKP 34 plakalı domates yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan yatarak devrildi. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, taşıdığı yaklaşık 20 ton domates ise yola saçıldı.

Kaza sonrası devrilen tırın kaldırılabilmesi için, saçılan domatesler işçiler tarafından yeniden kasalara toplandı.

(Özcan Günger /İHA)